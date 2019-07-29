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Милота

Маленький взъерошенный дикобраз из зоопарка попал на видео

Он косолапит, когда ходит, и лазит по деревьям

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Поркупин появился в зоопарке на прошлой неделе

Фото: youtube.com / Анна Новикова

Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла ролик с новым животным — в этот раз героем видео стал североамериканский дикобраз поркупин.

На видео можно разглядеть, как маленький дикобраз ходит по вольеру — при этом он переваливается и косолапит. Кроме того, в ролик попал момент, когда зверь лазит по дереву.

О том, что в зоопарк привезли двух североамериканских дикобразов поркупинов, учреждение объявило на выходных.

«Он, так же как и остальные дикобразы, покрыт иглами, но при этом выглядит иначе. Можно сказать, он более взъерошенный. <…> Если североамериканскому дикобразу угрожают хищники, он долгое время может не спускаться на землю. Свои иголки поркупин использует как средство защиты. Когда ему угрожает опасность, он поднимает иглы, бьет из стороны в сторону хвостом и издает щелкающий звук. Поркупин является обычным видом для Северной Америки», — рассказывали в пресс-службе зоопарка.

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КОММЕНТАРИИ (2)

xfrb
29 июл 2019 в 10:51

Его зовут Борис Джонсон.

в мэры
29 июл 2019 в 10:02

его