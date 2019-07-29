Маленький взъерошенный дикобраз из зоопарка попал на видео

На видео можно разглядеть, как маленький дикобраз ходит по вольеру — при этом он переваливается и косолапит. Кроме того, в ролик попал момент, когда зверь лазит по дереву.

Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла ролик с новым животным — в этот раз героем видео стал североамериканский дикобраз поркупин.

О том, что в зоопарк привезли двух североамериканских дикобразов поркупинов, учреждение объявило на выходных.

«Он, так же как и остальные дикобразы, покрыт иглами, но при этом выглядит иначе. Можно сказать, он более взъерошенный. <…> Если североамериканскому дикобразу угрожают хищники, он долгое время может не спускаться на землю. Свои иголки поркупин использует как средство защиты. Когда ему угрожает опасность, он поднимает иглы, бьет из стороны в сторону хвостом и издает щелкающий звук. Поркупин является обычным видом для Северной Америки», — рассказывали в пресс-службе зоопарка.