«Мы плакали от счастья»: две юные сибирячки заняли 5 первых мест на международном конкурсе талантов

Две юные жительницы Новосибирска Лиля Переверзина и Вероника Павелко заняли пять первых мест в разных номинациях в финале международного конкурса «КИТ» (Культура, Искусство, Творчество), который проходил в Анапе. Также Вероника Павелко взяла Гран-при этого конкурса.



На главный фестиваль в Анапу приезжают со всей России дети, которые прошли отборочный тур в своих городах. В этом году за призовые места боролись 38 конкурсантов.

«На финал в Анапу были приглашены только самые лучшие дети, которые по итогам всего года заняли первые места. То есть наши дети сначала заняли первые места в Барнауле — мы участвовали и в Барнауле, и в Новосибирске. И потом мы были приглашены на финальное мероприятие в Анапу, где мы порвали всех: Питер, Москву, Волгоград, Сочи. Моя дочка (Вероника Павелко. — Прим. ред.) заняла три первых места и вторая девочка (Лиля Переверзина. — Прим. ред.) заняла два первых места. Вчера нас пригласили уже в городской театр Анапы — моя дочь выступала на благотворительном концерте, на который продавались билеты», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Павелко, мама Вероники.