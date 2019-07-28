«Мы плакали от счастья»: две юные сибирячки заняли 5 первых мест на международном конкурсе талантов

Девочкам по семь лет. На фото слева Лиля Переверзина, справа — Вероника Павелко
Фото: Сергей Павелко
Две юные жительницы Новосибирска Лиля Переверзина и Вероника Павелко заняли пять первых мест в разных номинациях в финале международного конкурса «КИТ» (Культура, Искусство, Творчество), который проходил в Анапе. Также Вероника Павелко взяла Гран-при этого конкурса.
На главный фестиваль в Анапу приезжают со всей России дети, которые прошли отборочный тур в своих городах. В этом году за призовые места боролись 38 конкурсантов.
«На финал в Анапу были приглашены только самые лучшие дети, которые по итогам всего года заняли первые места. То есть наши дети сначала заняли первые места в Барнауле — мы участвовали и в Барнауле, и в Новосибирске. И потом мы были приглашены на финальное мероприятие в Анапу, где мы порвали всех: Питер, Москву, Волгоград, Сочи. Моя дочка (Вероника Павелко. — Прим. ред.) заняла три первых места и вторая девочка (Лиля Переверзина. — Прим. ред.) заняла два первых места. Вчера нас пригласили уже в городской театр Анапы — моя дочь выступала на благотворительном концерте, на который продавались билеты», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Павелко, мама Вероники.
«Там есть разные номинации: "Художественное слово", "Вокал", "Театральное искусство". Конкретно моя дочь выступала в номинации "Художественное слово", где выиграла Гран-при — финальный приз, который был единственный. Она читала три стихотворения — за одно она выиграла Гран-при, а за два стихотворения заняла два первых места. И ещё она пела песню — там тоже заняла первое место. У нас есть видео, где мы там просто кричим. Мы плакали от счастья, на самом деле, даже насколько мой муж сдержанный — он тоже заплакал», — отметила Наталья Павелко.
По её словам, в конкурсе принимали участие не только дети из российских городов, были участники из Испании и Италии.
К этому конкурсу девочек готовили педагог по вокалу Надежда Полковникова и воспитатель детского сада Ирина Святошенко, которую на мероприятии в Анапе наградили медалью «За высокий уровень подготовки конкурсантов».
В июне юные модели из Новосибирска выиграли два конкурса красоты — финал проходил в Греции.