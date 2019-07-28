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Культура

«Мы плакали от счастья»: две юные сибирячки заняли 5 первых мест на международном конкурсе талантов

Одна из девочек также взяла Гран-при конкурса

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Девочкам по семь лет. На фото слева Лиля Переверзина, справа — Вероника Павелко

Фото: Сергей Павелко

Две юные жительницы Новосибирска Лиля Переверзина и Вероника Павелко заняли пять первых мест в разных номинациях в финале международного конкурса «КИТ» (Культура, Искусство, Творчество), который проходил в Анапе. Также Вероника Павелко взяла Гран-при этого конкурса. 

На главный фестиваль в Анапу приезжают со всей России дети, которые прошли отборочный тур в своих городах. В этом году за призовые места боролись 38 конкурсантов.

«На финал в Анапу были приглашены только самые лучшие дети, которые по итогам всего года заняли первые места. То есть наши дети сначала заняли первые места в Барнауле — мы участвовали и в Барнауле, и в Новосибирске. И потом мы были приглашены на финальное мероприятие в Анапу, где мы порвали всех: Питер, Москву, Волгоград, Сочи. Моя дочка (Вероника Павелко. — Прим. ред.) заняла три первых места и вторая девочка (Лиля Переверзина. — Прим. ред.) заняла два первых места. Вчера нас пригласили уже в городской театр Анапы — моя дочь выступала на благотворительном концерте, на который продавались билеты», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Павелко, мама Вероники.

Девочки ходят в детский сад №&nbsp;439 «Рябинка», руководителем которого является Волченко Вера Михайловна

Девочки ходят в детский сад № 439 «Рябинка», руководителем которого является Волченко Вера Михайловна

«Там есть разные номинации: "Художественное слово", "Вокал", "Театральное искусство". Конкретно моя дочь выступала в номинации "Художественное слово", где выиграла Гран-при — финальный приз, который был единственный. Она читала три стихотворения — за одно она выиграла Гран-при, а за два стихотворения заняла два первых места. И ещё она пела песню — там тоже заняла первое место. У нас есть видео, где мы там просто кричим. Мы плакали от счастья, на самом деле, даже насколько мой муж сдержанный — он тоже заплакал», — отметила Наталья Павелко.

По её словам, в конкурсе принимали участие не только дети из российских городов, были участники из Испании и Италии. 

На фото с победительницами Ирина Святошенко — воспитатель, которая готовила детей к конкурсу в номинации «Художественное слово», и Елена Терновая — заслуженная артистка России

На фото с победительницами Ирина Святошенко — воспитатель, которая готовила детей к конкурсу в номинации «Художественное слово», и Елена Терновая — заслуженная артистка России

К этому конкурсу девочек готовили педагог по вокалу Надежда Полковникова и воспитатель детского сада Ирина Святошенко, которую на мероприятии в Анапе наградили медалью «За высокий уровень подготовки конкурсантов». 

В июне юные модели из Новосибирска выиграли два конкурса красоты — финал проходил в Греции.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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28 июл 2019 в 23:57

"На финал в Анапу были приглашены только самые лучшие дети"
А не самые лучшие дети наслаждаются детством: катаются с друзьями на великах, едят в волю сибирскую ягоду, купаются в озере, загорают на солнышке...

Даже не знаю, хотела бы я стать самым лучшим ребенком....

Иван
28 июл 2019 в 23:55

Самая неинтересная новость в мире

Фото пользователя
29 июл 2019 в 00:03

"На финал были приглашены только самые лучшие дети", говорит мама одной из победительниц. Забавно... Интересно, если бы дочка по каким-то причинам не вошла в число приглашённых, мама бы перестала считать её "самой лучшей"?...)))