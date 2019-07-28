Новосибирец с пистолетом ранил посетителя ночного клуба в Центральном районе

Сегодня ночью в Центральном районе Новосибирска неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. Как сообщают в социальных сетях, у клуба «Синий иней» между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них открыл стрельбу и ранил другого.



Корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что от потерпевшего принято заявление, сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

«В 6:20 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном мужчине 1988 года рождения с непроникающим ранением из травматического пистолета. Сотрудники полиции немедленно выехали в медучреждение. Он пояснил, что у одного из ночных заведений Центрального района у него произошёл конфликт с ранее неизвестным ему гражданином, который в ходе ссоры произвёл выстрел из травматического пистолета в него. Сотрудниками полиции в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — сообщили в ведомстве.