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Криминал

Новосибирец с пистолетом ранил посетителя ночного клуба в Центральном районе

В полиции приняли заявление от потерпевшего

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У стрелявшего было травматическое оружие 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня ночью в Центральном районе Новосибирска неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. Как сообщают в социальных сетях, у клуба «Синий иней» между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них открыл стрельбу и ранил другого. 

Корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что от потерпевшего принято заявление, сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия. 

«В 6:20 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном мужчине 1988 года рождения с непроникающим ранением из травматического пистолета. Сотрудники полиции немедленно выехали в медучреждение. Он пояснил, что у одного из ночных заведений Центрального района у него произошёл конфликт с ранее неизвестным ему гражданином, который в ходе ссоры произвёл выстрел из травматического пистолета в него. Сотрудниками полиции в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — сообщили в ведомстве. 

В начале июля жительница Чехии Наталья Маматюкова получила по голове стеклянным предметом возле бара «113» — его швырнул в девушку посетитель

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КОММЕНТАРИИ (9)

Греча
28 июл 2019 в 20:55

"между двумя мужчинами"
Только формально мужчинами. Нормальные мужчины по клубам не шляются, на разборки бабуинов время не тратят. Они занимаются тем, чтобы самим жить комфортно и семья ни в чем не нуждалась.

с богаткова
28 июл 2019 в 20:40

Даже девушек мои чоповцы досматривают. Мало ли что

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28 июл 2019 в 20:40

Мои подчиненные ЧОПа, проводят досмотр всех, чтобы предотвращать такие случаи.