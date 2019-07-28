Начали с поражения: новый футбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде из Барнаула

«Терпим поражение от «Динамо-Барнаул» и выбываем из Кубка России <...> Около 100 болельщиков поддержали сегодня команду в Барнауле — огромное вам спасибо», — написал футбольный клуб «Новосибирск» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 28 июля, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл с командой «Динамо-Барнаул» в рамках 1/128 финала Олимп-Кубка России по футболу. Встреча проходила на барнаульском стадионе «Динамо».

Счёт был открыт лишь на 93-й минуте Денисом Дорожкиным из Новосибирска. На 108-й минуте барнаульцы забили ответный гол. На последней минуте дополнительного времени команда «Динамо-Барнаул» забила ещё один мяч в ворота новосибирцев.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». В первых числах августа футбольный клуб «Новосибирск» начнёт свои выступления в Профессиональной футбольной лиге — НГС подготовил календарь игр для футбольных болельщиков.