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Спорт

Начали с поражения: новый футбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде из Барнаула

В результате сегодняшней игры новосибирский клуб выбыл из борьбы за кубок России

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Новосибирская команда играет в форме белого цвета

Фото: скриншот видео vk.com / fcnsk

Сегодня, 28 июля, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл с командой «Динамо-Барнаул» в рамках 1/128 финала Олимп-Кубка России по футболу. Встреча проходила на барнаульском стадионе «Динамо».

Матч закончился с счётом 2:1 в пользу барнаульских футболистов. 

«Терпим поражение от «Динамо-Барнаул» и выбываем из Кубка России <...> Около 100 болельщиков поддержали сегодня команду в Барнауле — огромное вам спасибо», — написал футбольный клуб «Новосибирск» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Счёт был открыт лишь на 93-й минуте Денисом Дорожкиным из Новосибирска. На 108-й минуте барнаульцы забили ответный гол. На последней минуте дополнительного времени команда «Динамо-Барнаул» забила ещё один мяч в ворота новосибирцев. 

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». В первых числах августа футбольный клуб «Новосибирск» начнёт свои выступления в Профессиональной футбольной лиге — НГС подготовил календарь игр для футбольных болельщиков.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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28 июл 2019 в 21:19

Слабые игроки. Я, их даже к себе в ЧОП не возьму.