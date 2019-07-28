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Сибирячке пробило голову во время авиашоу в Мочище — на неё упала металлическая доска с сувенирами

Она уверяет, что это произошло из-за самолёта, который пролетел слишком низко

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Упавшая металлическая доска с сувенирами разбила голову жительнице Новосибирска Наталье Логаревой

Фото: Александр Ощепков

Сегодня днём во время авиашоу в Мочище упавшая металлическая доска с сувенирами разбила голову жительнице Новосибирска Наталье Логаревой.

Как рассказала корреспонденту НГС женщина, это случилось во время первого пролёта самолёта-истребителя над толпой. 

«После того как он пролетел вблизи наблюдателей, волной [воздуха] снесло штендер, на нем висели магниты на продажу.

Мы как раз сидели в 1-м ряду. Я, закрыв своего 4-летнего ребенка, получила удар в голову, супруг в этот момент немного смягчил удар, подставив руку. Видимо оборудование было не закреплено, да и установлено было там, где сидело огромное количество людей, прямо в эпицентре выступления», — вспоминает Логарева.

После этого, по словам сибирячки, её отвезли в городскую больницу, где ей поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной». В доказательство сибирячка прислала в редакцию фотографию справки.

«В итоге рассечение 4 сантиметра на голове. Зашивать мы отказались, чтобы не сбривать волосы. Трещин нет на снимках. До завтра пока в таком состоянии, будут следить за самочувствием», — говорит Наталья Логарева.

Она отметила, что организаторы сразу же пришли в палатку скорой помощи и предлагали свою помощь. 

«Я радуюсь лишь одному — что я успела прикрыть ребенка, ведь штендер металлический и около 2 метров высотой. На чудо, я очень легко отделалась», — замечает сибирячка.

В августе 2018 года мужчина разбил голову о дорожный знак на улице Геодезической — помощь ему оказывали очевидцы.

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КОММЕНТАРИИ (43)

Санек
28 июл 2019 в 17:14

Дикари,поперлись туда.Стояли целый день в пробках,чтобы на самолётики посмотреть.Создали сами себе сложности

...
28 июл 2019 в 17:14

НГС, как всегда в ударе "пробило голову" горожанке.. пробило, вверх журналистики на сми либеральном - упала доска с, (маталическими сувенирами (и тут - же пишут в статье с магнитами на продажу)..

!!!
28 июл 2019 в 17:10

И причем здесь вообще пролетевший самолет?
НГС пробивает дно в каждой новости!