Певица из Новосибирска записала кавер на песню известной шведской группы

Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни Listen to your heart шведской группы Roxette.



Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Амельченко, ей очень нравится творчество Roxette — она начинала слушать группу ещё в детстве.

«Мне безумно жаль их вокалистку Мари Фредрикссон, которая переживает серьёзное заболевание (в 2002 году Фредрикссон призналась, что страдает от опухоли головного мозга. — Прим. ред.), но не прекращает писать музыку, хотя и выступает значительно реже, чем раньше. Я люблю Roxette и хочу, чтобы их музыка была интернациональной. Я надеюсь, многие услышат мой перевод и вспомнят эту прекрасную группу, смогут услышать её в новых красках», — объяснила Амельченко.