Певица из Новосибирска записала кавер на песню известной шведской группы

Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни шведской группы Roxette
Фото: YouTube-канал AMELCHENKO
Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни Listen to your heart шведской группы Roxette.
Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Амельченко, ей очень нравится творчество Roxette — она начинала слушать группу ещё в детстве.
«Мне безумно жаль их вокалистку Мари Фредрикссон, которая переживает серьёзное заболевание (в 2002 году Фредрикссон призналась, что страдает от опухоли головного мозга. — Прим. ред.), но не прекращает писать музыку, хотя и выступает значительно реже, чем раньше. Я люблю Roxette и хочу, чтобы их музыка была интернациональной. Я надеюсь, многие услышат мой перевод и вспомнят эту прекрасную группу, смогут услышать её в новых красках», — объяснила Амельченко.
YouTube-канал AMELCHENKO
А так звучит оригинальная композиция в исполнении Мари Фредрикссон. В 1989 году композиция Listen to your heart была признана американским хитом
YouTube-канал Roxette
По словам певицы, съёмка нужного материала для видео заняла 2 часа, а на монтаж ушло 2 дня. Оператором выступил новосибирец Андрей Неустроев.
«Всё шло гладко. Пока снимали, люди проходили мимо, улыбались, останавливались послушать, показывали, как им интересно происходящее, старались не попасть в кадр. В общем, всячески поддерживали», — заметила она.
Светлана Амельченко регулярно выпускает новые клипы. В декабре 2018 года она сняла клип про постапокалипсис — съемки проходили в промышленной зоне и на заброшенном причале Новосибирска. А в марте 2018 года новосибирская певица записала кавер-версию песни Адель Hello.