28 июля воскресенье
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Культура

Певица из Новосибирска записала кавер на песню известной шведской группы

Так сибирячка попыталась сделать музыку группы интернациональной

Поделиться

298
1 Обсудить

Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни шведской группы Roxette

Фото: YouTube-канал AMELCHENKO

Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни Listen to your heart шведской группы Roxette.

Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Амельченко, ей очень нравится творчество Roxette — она начинала слушать группу ещё в детстве. 

«Мне безумно жаль их вокалистку Мари Фредрикссон, которая переживает серьёзное заболевание (в 2002 году Фредрикссон призналась, что страдает от опухоли головного мозга. — Прим. ред.), но не прекращает писать музыку, хотя и выступает значительно реже, чем раньше. Я люблю Roxette и хочу, чтобы их музыка была интернациональной. Я надеюсь, многие услышат мой перевод и вспомнят эту прекрасную группу, смогут услышать её в новых красках», — объяснила Амельченко.

YouTube-канал AMELCHENKO

А так звучит оригинальная композиция в исполнении Мари Фредрикссон. В 1989 году композиция Listen to your heart была признана американским хитом № 1.

YouTube-канал Roxette

По словам певицы, съёмка нужного материала для видео заняла 2 часа, а на монтаж ушло 2 дня. Оператором выступил новосибирец Андрей Неустроев. 

«Всё шло гладко. Пока снимали, люди проходили мимо, улыбались, останавливались послушать, показывали, как им интересно происходящее, старались не попасть в кадр. В общем, всячески поддерживали», — заметила она.

Светлана Амельченко регулярно выпускает новые клипы. В декабре 2018 года она сняла клип про постапокалипсис — съемки проходили в промышленной зоне и на заброшенном причале Новосибирска. А в марте 2018 года новосибирская певица записала кавер-версию песни Адель Hello.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

кавермузыка

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

28 июл 2019 в 17:59

Самое главное в песне "Еееее".