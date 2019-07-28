На Ипподромской появится несколько новых камер для ловли нарушителей

На перекрёстках с улицей Ипподромской в Новосибирске обновят камеры для видеофиксации нарушителей — на это потратят до 8,2 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступил «Центр организации дорожного движения». Как отмечается в закупке, ЦОДД проводит модернизацию комплекса фото- и видеофиксации, а новые камеры планируется разместить на перекрёстках с Гоголя, Фрунзе и Октябрьской магистралью.

Камеры будут штрафовать за проезд на красный, превышение скорости и повороты из чужого ряда. Обновлённое оборудование должны поставить до конца сентября 2019 года.