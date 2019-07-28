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Дороги и транспорт

На Ипподромской появится несколько новых камер для ловли нарушителей

Новые камеры штрафуют за проезд на красный, превышение скорости и повороты из чужого ряда

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На это потратят до 8,2 миллиона рублей

Фото: Александр Ощепков

На перекрёстках с улицей Ипподромской в Новосибирске обновят камеры для видеофиксации нарушителей — на это потратят до 8,2 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступил «Центр организации дорожного движения». Как отмечается в закупке, ЦОДД проводит модернизацию комплекса фото- и видеофиксации, а новые камеры планируется разместить на перекрёстках с Гоголя, Фрунзе и Октябрьской магистралью.

Камеры будут штрафовать за проезд на красный, превышение скорости и повороты из чужого ряда. Обновлённое оборудование должны поставить до конца сентября 2019 года. 

17 июля появилась информация, что власти намерены снабдить такими же камерами перекрестки улиц Горького — Кирова, Дмитрия Донского — Жуковского, развязку улицы Советской и Красного проспекта около автовокзала и развязку улиц Днепрогэсовская — Выборная.

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камерыНарушение ПДД

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КОММЕНТАРИИ (4)

лена
28 июл 2019 в 16:18

Лучшие бы в дороги сделали

Фото пользователя
28 июл 2019 в 16:06

Что электорату мешает не нарушать ПДД?

Честный
28 июл 2019 в 16:04

ПРАВИЛЬНО!!! Отдача от вложений думаю выше чем в нефтянке, бюджет ждет.