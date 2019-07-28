Молодой новосибирец стал призёром первенства мира по французскому боксу

Спортсмены выступали в разделе ассо
Фото: федерация савата Новосибирской области
Новосибирец Тимофей Кузнецов получил бронзу первенства мира по савату (французский вид бокса, в котором используются удары ногами. — Прим. ред.) — он уступил спортсменам из Франции и Италии.
Первенство мира по французскому боксу прошло в Будапеште (Венгрия) и закончилось сегодня, 28 июля. Спортсмены выступали в разделе ассо (лёгкий контакт, в котором запрещается наносить сильные удары руками и ногами. — Прим. ред.).
Как уточнили корреспонденту НГС в федерации савата Новосибирской области, регион на соревнованиях впервые представлял юниор Тимофей Кузнецов — до этого отправляли только взрослых спортсменов, старше 18 лет. Кузнецов занял третье место, получив бронзовую медаль, — его обошли спортсмены из Франции и Италии.
«Конкуренция очень высокая, самые сильные именно европейские страны. Все бои были на грани. Впереди работа над ошибками, и ставим задачу выйти в финал следующего первенства», — отметили в федерации савата.
Кузнецов ранее уже становился чемпионом в первенстве России по савату — после этого спортсмен получил приглашение в сборную России.
В 2018 году на чемпионате по савату призёрами стали две сибирячки: Наталья Квашнина, занявшая первое место, и Евгения Сивири, получившая серебряную медаль.