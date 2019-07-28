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Спорт

Молодой новосибирец стал призёром первенства мира по французскому боксу

Это второе успешное выступление спортсмена — ранее он выиграл первенство в России

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Спортсмены выступали в разделе ассо

Фото: федерация савата Новосибирской области

Новосибирец Тимофей Кузнецов получил бронзу первенства мира по савату (французский вид бокса, в котором используются удары ногами.Прим. ред.) — он уступил спортсменам из Франции и Италии.

Первенство мира по французскому боксу прошло в Будапеште (Венгрия) и закончилось сегодня, 28 июля. Спортсмены выступали в разделе ассо (лёгкий контакт, в котором запрещается наносить сильные удары руками и ногами. — Прим. ред.). 

Как уточнили корреспонденту НГС в федерации савата Новосибирской области, регион на соревнованиях впервые представлял юниор Тимофей Кузнецов — до этого отправляли только взрослых спортсменов, старше 18 лет. Кузнецов занял третье место, получив бронзовую медаль, — его обошли спортсмены из Франции и Италии.

«Конкуренция очень высокая, самые сильные именно европейские страны. Все бои были на грани. Впереди работа над ошибками, и ставим задачу выйти в финал следующего первенства», — отметили в федерации савата.

Кузнецов ранее уже становился чемпионом в первенстве России по савату — после этого спортсмен получил приглашение в сборную России.

В 2018 году на чемпионате по савату призёрами стали две сибирячки: Наталья Квашнина, занявшая первое место, и Евгения Сивири, получившая серебряную медаль.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Барыга-абрыган
28 июл 2019 в 15:16

Повезло пацану - медаль выиграл! Если будет голодать - всегда сможет толкнуть на рынке...

28 июл 2019 в 15:10

Французский вид бокса, в котором используются удары ногами.
Совсем одичал молодой новосибирец.

Фото пользователя
28 июл 2019 в 14:53

А когда будет чемпионат по французской любви?!
Я бы обязательно принял участие!!!!