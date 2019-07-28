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Город

Фото: сотни моряков устроили шествие по набережной Новосибирска

Так сибиряки отметили День Военно-морского флота

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Праздник проходит на Михайловской набережной

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня утром, в 10:30, в парке «Городское начало» в Центральном районе Новосибирска прошёл митинг в честь Дня Военно-морского флота — на него пришли сотни служивших моряков, их жёны и дети.

Митинг прошёл неподалёку от памятника Александра III. В выступлении приняли участие председатель Новосибирского морского собрания Владимир Михальцов и заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. А накануне праздника моряков поздравил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

«Уважаемые моряки, офицеры-подводники, ветераны! Примите самые сердечные поздравления с Днём Военно-Морского флота! Это профессиональный праздник не только тех, кто стоит на страже морских рубежей Родины — военнослужащих ВМФ, но и сотрудников наземных служб, конструкторов, судостроителей и, конечно, их семей. <...> В столице Сибири, расположенной далеко от морей и океанов, чтят морские традиции, ведь здесь живут тысячи моряков, уволенных в запас», — цитирует слова мэра пресс-центр.

Многие пришли на набережную с Андреевским флагом

Многие пришли на набережную с Андреевским флагом

День ВМФ отмечают ежегодно, в последнее воскресенье июля

День ВМФ отмечают ежегодно, в последнее воскресенье июля

На праздник пришли офицеры и моряки разных возрастов

На праздник пришли офицеры и моряки разных возрастов

После окончания праздника моряки устроили шествие, затем началась концертная программа

После окончания праздника моряки устроили шествие, затем началась концертная программа

После окончания праздника моряки устроили шествие, затем началась концертная программа: приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ почётными грамотами и благодарственными письмами.

В Новосибирске и Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений. Новосибирская региональная общественная организация моряков и речников «Новосибирское морское собрание» создана в октябре 1998 года. Новосибирское морское собрание принимает активное участие в городских социально-значимых мероприятиях, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.

На Михайловской набережной прошёл митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота

На Михайловской набережной прошёл митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота

В Новосибирске и Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений

В Новосибирске и Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений

Аналогично праздник отмечали и в прошлом году, тогда у памятника Александру III собралось несколько десятков человек. Не обошлось и без происшествий: четверо мужчин отмечали свой профессиональный праздник — День Военно-морского флота России, когда двигатель катера заглох и их начало сносить течением. На помощь им пришли спасатели МАСС.

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КОММЕНТАРИИ (5)

адекватный либерал
28 июл 2019 в 12:43

На набережной - логично и правильно. Вообще в городе было бы здорово иметь пешеходную улицу для всех шествий. Не приходилось бы перекрывать улицы и место было бы интересным для туристов.

Точняк
28 июл 2019 в 12:38

Наш директор до ФСИНа служил в ВМФ, так что тоже сегодня празднует, и мы ему скинулись на подарок.

Худой
28 июл 2019 в 12:49

Круто, чё. Круче только ряженные казаки.