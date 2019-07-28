Фото: сотни моряков устроили шествие по набережной Новосибирска

Сегодня утром, в 10:30, в парке «Городское начало» в Центральном районе Новосибирска прошёл митинг в честь Дня Военно-морского флота — на него пришли сотни служивших моряков, их жёны и дети.

Митинг прошёл неподалёку от памятника Александра III. В выступлении приняли участие председатель Новосибирского морского собрания Владимир Михальцов и заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. А накануне праздника моряков поздравил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Уважаемые моряки, офицеры-подводники, ветераны! Примите самые сердечные поздравления с Днём Военно-Морского флота! Это профессиональный праздник не только тех, кто стоит на страже морских рубежей Родины — военнослужащих ВМФ, но и сотрудников наземных служб, конструкторов, судостроителей и, конечно, их семей. <...> В столице Сибири, расположенной далеко от морей и океанов, чтят морские традиции, ведь здесь живут тысячи моряков, уволенных в запас», — цитирует слова мэра пресс-центр.