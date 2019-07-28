Фото: сотни моряков устроили шествие по набережной Новосибирска

Праздник проходит на Михайловской набережной
Фото: Густаво Зырянов
Сегодня утром, в 10:30, в парке «Городское начало» в Центральном районе Новосибирска прошёл митинг в честь Дня Военно-морского флота — на него пришли сотни служивших моряков, их жёны и дети.
Митинг прошёл неподалёку от памятника Александра III. В выступлении приняли участие председатель Новосибирского морского собрания Владимир Михальцов и заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. А накануне праздника моряков поздравил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Уважаемые моряки, офицеры-подводники, ветераны! Примите самые сердечные поздравления с Днём Военно-Морского флота! Это профессиональный праздник не только тех, кто стоит на страже морских рубежей Родины — военнослужащих ВМФ, но и сотрудников наземных служб, конструкторов, судостроителей и, конечно, их семей. <...> В столице Сибири, расположенной далеко от морей и океанов, чтят морские традиции, ведь здесь живут тысячи моряков, уволенных в запас», — цитирует слова мэра пресс-центр.
После окончания праздника моряки устроили шествие, затем началась концертная программа: приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ почётными грамотами и благодарственными письмами.
В Новосибирске и Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений. Новосибирская региональная общественная организация моряков и речников «Новосибирское морское собрание» создана в октябре 1998 года. Новосибирское морское собрание принимает активное участие в городских социально-значимых мероприятиях, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Аналогично праздник отмечали и в прошлом году, тогда у памятника Александру III собралось несколько десятков человек. Не обошлось и без происшествий: четверо мужчин отмечали свой профессиональный праздник — День Военно-морского флота России, когда двигатель катера заглох и их начало сносить течением. На помощь им пришли спасатели МАСС.