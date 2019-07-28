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Лето

Власти предложили охотникам застрелить каждого третьего соболя в окрестностях Новосибирска

Под отстрел также попадут рыси, лоси и косули

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В этом году можно будет застрелить почти на 600 животных больше

Фото: Александр Ощепков

Власти Новосибирской области предложили выдать охотникам разрешение на отстрел трёх тысяч косуль и тысячи соболей.

Об этом говорится в проекте постановления губернатора Новосибирской области «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области».

Согласно этому документу, с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020-го новосибирским охотникам можно будет убить 408 лосей, то есть 3,3% от общей численности этих животных. В том числе под отстрел попадут 36 лосят в возрасте до одного года. Больше всего квот предлагается выдать на отстрел сибирских косуль — 3034. Таким образом, новосибирцы убьют 5,3% от общего числа косуль, обитающих в Новосибирской области, в том числе 910 животных младше одного года.

Кроме того, охотникам разрешили отстрелить 1171 соболя (29,3% от общего числа особей) и 10 рысей (5,5%).

«Утвердить <…> лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», — говорится в проекте.

В прошлом году под отстрел попало почти на 600 животных меньше. За незаконную охоту сибирякам грозит реальное наказание. Так, одного жителя, который незаконно убил лося на Новосибирском водохранилище, суд приговорил к 250 часам обязательных работ.

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КОММЕНТАРИИ (27)

Марфа
28 июл 2019 в 13:57

Охота это дикость средневековая, охотники люди интеллектуально не отягощенные.

Greens
28 июл 2019 в 14:02

Ужас! Живодеры

Фото пользователя
28 июл 2019 в 14:00

А чиновники в красной книги да?