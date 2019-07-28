Власти предложили охотникам застрелить каждого третьего соболя в окрестностях Новосибирска

Власти Новосибирской области предложили выдать охотникам разрешение на отстрел трёх тысяч косуль и тысячи соболей.



Об этом говорится в проекте постановления губернатора Новосибирской области «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области».

Согласно этому документу, с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020-го новосибирским охотникам можно будет убить 408 лосей, то есть 3,3% от общей численности этих животных. В том числе под отстрел попадут 36 лосят в возрасте до одного года. Больше всего квот предлагается выдать на отстрел сибирских косуль — 3034. Таким образом, новосибирцы убьют 5,3% от общего числа косуль, обитающих в Новосибирской области, в том числе 910 животных младше одного года.

