Власти предложили охотникам застрелить каждого третьего соболя в окрестностях Новосибирска

В этом году можно будет застрелить почти на 600 животных больше
Фото: Александр Ощепков
Власти Новосибирской области предложили выдать охотникам разрешение на отстрел трёх тысяч косуль и тысячи соболей.
Об этом говорится в проекте постановления губернатора Новосибирской области «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области».
Согласно этому документу, с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020-го новосибирским охотникам можно будет убить 408 лосей, то есть 3,3% от общей численности этих животных. В том числе под отстрел попадут 36 лосят в возрасте до одного года. Больше всего квот предлагается выдать на отстрел сибирских косуль — 3034. Таким образом, новосибирцы убьют 5,3% от общего числа косуль, обитающих в Новосибирской области, в том числе 910 животных младше одного года.
Кроме того, охотникам разрешили отстрелить 1171 соболя (29,3% от общего числа особей) и 10 рысей (5,5%).
«Утвердить <…> лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», — говорится в проекте.
В прошлом году под отстрел попало почти на 600 животных меньше. За незаконную охоту сибирякам грозит реальное наказание. Так, одного жителя, который незаконно убил лося на Новосибирском водохранилище, суд приговорил к 250 часам обязательных работ.