Встали в ряд: на Северном объезде собралась огромная пробка длиной в 10 километров

Сегодня на Северном объезде образовалась огромная пробка длиной более 10 километров — новосибирцы пытаются добраться до аэродрома Мочище, где сегодня идёт авиашоу .

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», машины стоят в глухой пробке от Пашинского шоссе и до поворота к аэродрому Мочище. Скорость движения на этом отрезке не превышает 7 км/ч. При этом по Восточному шоссе можно было также добраться до аэродрома, однако движение по нему перекрыто.

«Многие доедут только к вечеру. Закрыли Восточное шоссе, и мы не попали на дачу на станции "Юбилейная". Развернулись», — пишет читательница.

Машины стоят в глухой пробке от Пашинского шоссе и до поворота к аэродрому Мочище

Кроме того, большая пробка образовалась на улице Тайгинской, которая ведёт к Пашинскому шоссе: машины на участке от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого и до пересечения с Восточным шоссе двигаются со скоростью, не превышающей 3 км/ч.

Как сообщают пользователи в приложении 2GIS, многие машины на Северном объезде едут по полю. «Вот почему не организовать парковки по ходу движения?» — негодует один из пользователей.

Новосибирцы интересуются, не начались ли уже полёты, и иронизируют над тем, что им нужен мотоцикл. Больше всего гнева у сибиряков вызывают люди, которые едут по полю и обочине, а затем пытаются заехать в левый ряд. На парковке аэродрома Мочище, отмечают пользователи, ещё есть куда встать.

У станции Иня-Восточная советуют пересаживаться на электричку, уверяя, что так добраться получится быстрее.

Напоминаем, что под Новосибирском на аэродроме Мочище сегодня проходит авиашоу — пять с половиной часов зрители будут наблюдать за фигурами, которые делают в небе самолёты. И если стоять в пробке вам не хочется, то вы можете следить за самыми интересными деталями праздника в нашей онлайн-трансляции.

