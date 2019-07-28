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Дороги и транспорт

Встали в ряд: на Северном объезде собралась огромная пробка длиной в 10 километров

Люди пытаются добраться до аэродрома Мочище, где сегодня проходит авиашоу

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Новосибирцы пытаются добраться до аэродрома Мочище, где сегодня идёт авиашоу

Фото: Анна Золотова

Сегодня на Северном объезде образовалась огромная пробка длиной более 10 километров — новосибирцы пытаются добраться до аэродрома Мочище, где сегодня идёт авиашоу.

О большой пробке сообщила читательница НГС, прислав фотографию стоящих на Северном объезде машин.

Машины встали на Северном объезде в огромную пробку

Машины встали на Северном объезде в огромную пробку

«Многие доедут только к вечеру. Закрыли Восточное шоссе, и мы не попали на дачу на станции "Юбилейная". Развернулись», — пишет читательница.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», машины стоят в глухой пробке от Пашинского шоссе и до поворота к аэродрому Мочище. Скорость движения на этом отрезке не превышает 7 км/ч. При этом по Восточному шоссе можно было также добраться до аэродрома, однако движение по нему перекрыто.

Машины стоят в глухой пробке от Пашинского шоссе и до поворота к аэродрому Мочище

Машины стоят в глухой пробке от Пашинского шоссе и до поворота к аэродрому Мочище

Кроме того, большая пробка образовалась на улице Тайгинской, которая ведёт к Пашинскому шоссе: машины на участке от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого и до пересечения с Восточным шоссе двигаются со скоростью, не превышающей 3 км/ч.

Как сообщают пользователи в приложении 2GIS, многие машины на Северном объезде едут по полю. «Вот почему не организовать парковки по ходу движения?» — негодует один из пользователей.

Новосибирцы интересуются, не начались ли уже полёты, и иронизируют над тем, что им нужен мотоцикл. Больше всего гнева у сибиряков вызывают люди, которые едут по полю и обочине, а затем пытаются заехать в левый ряд. На парковке аэродрома Мочище, отмечают пользователи, ещё есть куда встать.

У станции Иня-Восточная советуют пересаживаться на электричку, уверяя, что так добраться получится быстрее.

Напоминаем, что под Новосибирском на аэродроме Мочище сегодня проходит авиашоу — пять с половиной часов зрители будут наблюдать за фигурами, которые делают в небе самолёты. И если стоять в пробке вам не хочется, то вы можете следить за самыми интересными деталями праздника в нашей онлайн-трансляции.

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пробкиавиашоу

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КОММЕНТАРИИ (34)

Элеторат
28 июл 2019 в 11:35

Ну вот на самом то деле люди любят и интересуются авиашоу, что подтверждается такими пробками, а те тролли которые под копирку уже лет 15 пишут одни и те же комменты (полетели наши пенсии, страна в развалинах, кругом нищета).
Да уж, нищета, нищета... стоит в многокилометровых пробках на дорогих авто!
А представьте что комменты бы писали не троли, а все эти люди в этих машинах - а это 50-100 тысяч человек! Против 10-20 троллей ржак да свистунов с приплясами с чоповцем с Богаткова)

Ирчегг
28 июл 2019 в 11:27

Ахаха.. Гспди, каждый год одно и тоже . Фейспалм!

Фото пользователя
28 июл 2019 в 11:33

Или как убить выходной!