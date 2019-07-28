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Спасатели достали увязшего в болоте новосибирца

Сибиряк попал в болото случайно, но сам выбраться не смог

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Инцидент произошёл неподалёку от СНТ «Пион»

Фото: vk.com/mass54

Новосибирские спасатели помогли выбраться мужчине, застрявшему в болоте в Советском районе Новосибирска.

Инцидент произошёл вчера вечером, около 17:55 неподалёку от СНТ «Пион» в Советском районе города. По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), помощь понадобилась 39-летнему сибиряку.

«Поступило сообщение, что в заболоченной местности мужчина застрял в болоте и не может самостоятельно выбраться. Незамедлительно выдвинулся экипаж спасателей. По прибытию на место, мужчину эвакуировали до берега, где его уже ждала машина скорой помощи», — уточнили спасатели.

Спасатели регулярно помогают людям. Так, например, в начале месяца они достали подростка из самого опасного водоёма города, Юго-Западного карьера. А в июне помогли подросткам выбраться из глубокого карьера.

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КОММЕНТАРИИ (1)

28 июл 2019 в 10:54

Сибиряк попал в Болотное случайно. Из болота его вытащит только случай. Если увязший спасатель не достанет случайно.