Спасатели достали увязшего в болоте новосибирца

Инцидент произошёл неподалёку от СНТ «Пион»
Фото: vk.com/mass54
Новосибирские спасатели помогли выбраться мужчине, застрявшему в болоте в Советском районе Новосибирска.
Инцидент произошёл вчера вечером, около 17:55 неподалёку от СНТ «Пион» в Советском районе города. По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), помощь понадобилась 39-летнему сибиряку.
«Поступило сообщение, что в заболоченной местности мужчина застрял в болоте и не может самостоятельно выбраться. Незамедлительно выдвинулся экипаж спасателей. По прибытию на место, мужчину эвакуировали до берега, где его уже ждала машина скорой помощи», — уточнили спасатели.
Спасатели регулярно помогают людям. Так, например, в начале месяца они достали подростка из самого опасного водоёма города, Юго-Западного карьера. А в июне помогли подросткам выбраться из глубокого карьера.