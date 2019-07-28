Полицейские и ОМОН задержали в центре Москвы более тысячи участников акции протеста

Митингующих сажали в автозаки
Фото: Владимир АНДРЕЕВ / URA.RU
Полицейские и ОМОН задержали в Москве более тысячи участников несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московской полиции.
На митинг люди вышли с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митингующие распылили газ и прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, мешая движению автомобилей по Тверской. По данным правоохранительных органов, газ распылили с балкона одного из ближайших домов, сообщают «Известия».
По информации официального представителя ГУ МВД, задержаны 1074 человека. Всего в акции, по оценке полиции, приняли участие около 3,5 тысяч человек. Однако у организаторов митинга другая информация — по их данным, на акции собрались более пяти тысяч человек.
Тверская площадь pic.twitter.com/zMGUvmlrRR— Роман Попков (@romanpopkov1) 27 июля 2019 г.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 77 человек получили травмы во время митинга. Большинство их них осмотрели на месте, одного человека госпитализировали.
В полиции заранее предупреждали о незаконности проведения данного митинга и просили на него не ходить, напомнив об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.