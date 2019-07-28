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Страна и мир

Полицейские и ОМОН задержали в центре Москвы более тысячи участников акции протеста

77 человек получили травмы во время участия в митинге

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Митингующих сажали в автозаки

Фото: Владимир АНДРЕЕВ / URA.RU

Полицейские и ОМОН задержали в Москве более тысячи участников несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московской полиции.

На митинг люди вышли с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митингующие распылили газ и прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, мешая движению автомобилей по Тверской. По данным правоохранительных органов, газ распылили с балкона одного из ближайших домов, сообщают «Известия».

По информации официального представителя ГУ МВД, задержаны 1074 человека. Всего в акции, по оценке полиции, приняли участие около 3,5 тысяч человек. Однако у организаторов митинга другая информация — по их данным, на акции собрались более пяти тысяч человек.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 77 человек получили травмы во время митинга. Большинство их них осмотрели на месте, одного человека госпитализировали.

В полиции заранее предупреждали о незаконности проведения данного митинга и просили на него не ходить, напомнив об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.

Фото: Владимир АНДРЕЕВ / URA.RU

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Москвамитинг за честные выборы

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КОММЕНТАРИИ (55)

28 июл 2019 в 02:56

Большое спасибо этим Людям ,которые вышли,они Люди с большой буквы!!!!!!!!

Uncle Sam
28 июл 2019 в 02:49

Вы русские есть очень странная нация. Вы почему позволяете так издевать себя? У нас в стране полиция и sheriffs служат закону и не нарушить его.

28 июл 2019 в 02:54

Россия будет свободной!Достоинство и честь выше лицемерия и лжи сегодняшней власти!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!