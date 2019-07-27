27 июля суббота
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ленинском районе дерево упало на припаркованный автомобиль

Сейчас полиция устанавливает владельца

Поделиться

1 574
10 Обсудить

В машине никого не было

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 27 июля, в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, во дворе дома по адресу Пермитина, 24 придавило автомобиль «Шевроле». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

Сейчас полиция ищет владельца пострадавшего авто

Сейчас полиция ищет владельца пострадавшего авто

«В автомобиле никого не было. Никто не пострадал. В настоящее время устанавливается владелец авто и производится оценка материального ущерба», — рассказали в ведомстве.


В середине июля на улице Танковой огромный сук помял машину работника управляющей компании.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дерево упало

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (10)

Джин
27 июл 2019 в 22:38

Пусть владелец подает в суд на муниципалитет. Имеет отличные шансы отсудить деньги на восстановления своей тачки

Фото пользователя
27 июл 2019 в 22:35

Это не парковка. А дворовая территория.

Фывап
27 июл 2019 в 22:54

Зачем искать обладателя машины? На кой он нужен?