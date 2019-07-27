В Ленинском районе дерево упало на припаркованный автомобиль

В машине никого не было
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В субботу, 27 июля, в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, во дворе дома по адресу Пермитина, 24 придавило автомобиль «Шевроле». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.
«В автомобиле никого не было. Никто не пострадал. В настоящее время устанавливается владелец авто и производится оценка материального ущерба», — рассказали в ведомстве.
В середине июля на улице Танковой огромный сук помял машину работника управляющей компании.