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Город

Новосибирцы разобрали бездомных кошек и собак на «Дне хвоста»

Волонтёрам удалось пристроить девять животных

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Акция проходила на улице перед СТЦ «Мега»

Фото: Агнес Арманд

В субботу, 27 июля, в Новосибирске прошла очередная акция «День хвоста» — волонтёрам удалось пристроить девять бездомных животных.

«Мы пристроили девять животных: одного пса и восемь кошек. Среди них как маленькая Оливка, так и бывалый котяра Левиафан. Также у нас была фотосессия с породистыми собаками и ярмарка мастеров», — сообщила корреспонденту НГС одна из организаторов акции Рихарда Лем.

На этот раз акция проходила на площадке около СТЦ «Мега». Раздача животных состоялась уже 15-й раз.

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благотворительная акциябездомные животные

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КОММЕНТАРИИ (1)

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27 июл 2019 в 21:35

А зачем мужчине нужно брать кошку или собаку, когда есть женщины?