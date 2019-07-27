Новосибирцы разобрали бездомных кошек и собак на «Дне хвоста»

Акция проходила на улице перед СТЦ «Мега»
Фото: Агнес Арманд
В субботу, 27 июля, в Новосибирске прошла очередная акция «День хвоста» — волонтёрам удалось пристроить девять бездомных животных.
«Мы пристроили девять животных: одного пса и восемь кошек. Среди них как маленькая Оливка, так и бывалый котяра Левиафан. Также у нас была фотосессия с породистыми собаками и ярмарка мастеров», — сообщила корреспонденту НГС одна из организаторов акции Рихарда Лем.
На этот раз акция проходила на площадке около СТЦ «Мега». Раздача животных состоялась уже 15-й раз.
Вчера в Нарымском сквере прошла фотосессия с породистыми собаками — таким образом волонтёры собирали деньги на лечение животных из приюта.