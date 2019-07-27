Новосибирец спас кота, который два дня просидел на карнизе магазина без еды и воды

Кота уже вернули хозяйке
Фото: Евгений Кочкин
Новосибирский диггер Евгений Кочкин сегодня, 27 июля, снял с крыши магазина в Ленинском районе кота, которого не могли достать другие люди.
Как рассказал Евгений, к нему обратились зооволонтёры, которые сообщили о том, что на карнизе магазина по адресу: проспект Карла Маркса, 15 уже два дня без еды и воды сидит кот, который упал туда с балкона.
«Там крыша магазина и ещё одна крыша. Залез на эту крышу, там кота не нашёл. Пришлось залезать по кондиционерам на другую крышу. Там я увидел этого кота. Он с этой крыши спрыгнул, я тоже спрыгнул, побежал и очень долго за ним бегал», — рассказал он корреспонденту НГС.
Сейчас животное чувствует себя хорошо, его отдали хозяйке.
В декабре диггер спас восемь щенков, которые застряли под бетонной плитой.