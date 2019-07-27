Новосибирец спас кота, который два дня просидел на карнизе магазина без еды и воды

Новосибирский диггер Евгений Кочкин сегодня, 27 июля, снял с крыши магазина в Ленинском районе кота, которого не могли достать другие люди.

Как рассказал Евгений, к нему обратились зооволонтёры, которые сообщили о том, что на карнизе магазина по адресу: проспект Карла Маркса, 15 уже два дня без еды и воды сидит кот, который упал туда с балкона.