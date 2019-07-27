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Новосибирец спас кота, который два дня просидел на карнизе магазина без еды и воды

Животное чувствует себя хорошо

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Кота уже вернули хозяйке

Фото: Евгений Кочкин

Новосибирский диггер Евгений Кочкин сегодня, 27 июля, снял с крыши магазина в Ленинском районе кота, которого не могли достать другие люди.

Как рассказал Евгений, к нему обратились зооволонтёры, которые сообщили о том, что на карнизе магазина по адресу: проспект Карла Маркса, 15 уже два дня без еды и воды сидит кот, который упал туда с балкона.

Спасённый кот чувствует себя хорошо

Спасённый кот чувствует себя хорошо

«Там крыша магазина и ещё одна крыша. Залез на эту крышу, там кота не нашёл. Пришлось залезать по кондиционерам на другую крышу. Там я увидел этого кота. Он с этой крыши спрыгнул, я тоже спрыгнул, побежал и очень долго за ним бегал», — рассказал он корреспонденту НГС.

Сейчас животное чувствует себя хорошо, его отдали хозяйке.

В декабре диггер спас восемь щенков, которые застряли под бетонной плитой.

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КОММЕНТАРИИ (20)

...
27 июл 2019 в 20:23

Ну дайте ему медаль "Кошачья доблесть" 3 степени и всех делов то.
Раз смог кошак сам спрыгнуть, то сильно жрать бы захотел и сам бы спрыгнул.Значит не сильно голодный был.

....
27 июл 2019 в 20:24

! Респект и Уважение!!

Фывап
27 июл 2019 в 20:25

Может правильное название "коту не удалось спастись бегством"?