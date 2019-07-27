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В Новосибирске пропала 21-летняя девушка в футболке и синих джинсах

К поискам пропавшей подключились волонтёры

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Девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Волонтёры уже приступили к её поискам

Фото: vk.com/dobrospasnsk, Татьяна Кривенко / НГС

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 21-летней Анны Богачёвой, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Доброспас-Новосибирск», 24 июля Анна Богачёва ушла из дома в микрорайоне «Горский» в неизвестном направлении.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей тёмные волосы, серо-зелёные глаза. Её рост — 164 сантиметров, телосложение худощавое. В день исчезновения Анна Богачёва была одета в футболку и синие джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд по телефонам: 8–953–887–17–77, 8–951–387–07–58.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (4)

мимокрокодил
27 июл 2019 в 16:26

Да нагуляется и вернется. Ну в подоле принесет в качестве бонуса.

27 июл 2019 в 16:30

хватит уже. как ушла - так и назад придет.

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27 июл 2019 в 16:26

Увижу сообщу.