В Новосибирске водитель автобуса прочитал пассажирам стихи

На днях водитель автобуса № 53 , который курсирует от площади Калинина до посёлка Гвардейский, прочитал для своих пассажиров стихи.

Видео с необычной поездки опубликовала одна из пассажирок автобусов в соцсети Instagram.

«Водитель 53-го автобуса читал стихи для уставших после рабочего дня пассажиров, чем поднял настроение всем ехавшим. Люди аплодировали и покидали автобус с улыбкой и словами благодарности!» — написала на своей странице пассажирка автобуса Наталья.