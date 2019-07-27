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Дороги и транспорт

В Новосибирске водитель автобуса прочитал пассажирам стихи

Творческого водителя новосибирцы заметили в автобусе № 53

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Пассажиры аплодировали водителю автобуса в благодарность за стихи

Фото: Татьяна Кривенко / НГС

На днях водитель автобуса № 53, который курсирует от площади Калинина до посёлка Гвардейский, прочитал для своих пассажиров стихи.

Видео с необычной поездки опубликовала одна из пассажирок автобусов в соцсети Instagram.

«Водитель 53-го автобуса читал стихи для уставших после рабочего дня пассажиров, чем поднял настроение всем ехавшим. Люди аплодировали и покидали автобус с улыбкой и словами благодарности!» — написала на своей странице пассажирка автобуса Наталья.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, водитель не только читает стихи, но и поёт песни.

Корреспондент НГС направил запрос в компанию перевозчик, которая обслуживает маршрут № 53, с просьбой рассказать о творческом водителе. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Утром 30 мая в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором водитель маршрута № 399 на конечной остановке разминается перед рейсом. Мужчина стоял на руках и приседал. После этого перевозчик решил разобраться с водителем.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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27 июл 2019 в 18:38

за такую цену за проезд должны еще и коньяком угощать.
и ну не-да говорить,мол,в Москве дороже.
Москва и не Россия вовсе.
а Сибирь капец вообще нищая

Фото пользователя
27 июл 2019 в 19:05

На стихи не очень похоже. Скорее он читает просто философский текст. Но все равно молодец. Это лучше чем какая-нибудь попсятина из колонок.
Владельцу маршрута:
- по моему заработал мужик прибавку к зарплате.

лена путина
27 июл 2019 в 18:52

не надо. не дай бог ехать в таком автобусе. пожалуйста, просто исполняйте свои должностные обязанности качественно. и помойте автобусы.