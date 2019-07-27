В Новосибирске водитель автобуса прочитал пассажирам стихи

Пассажиры аплодировали водителю автобуса в благодарность за стихи
Фото: Татьяна Кривенко / НГС
На днях водитель автобуса
Видео с необычной поездки опубликовала одна из пассажирок автобусов в соцсети Instagram.
«Водитель 53-го автобуса читал стихи для уставших после рабочего дня пассажиров, чем поднял настроение всем ехавшим. Люди аплодировали и покидали автобус с улыбкой и словами благодарности!» — написала на своей странице пассажирка автобуса Наталья.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, водитель не только читает стихи, но и поёт песни.
Корреспондент НГС направил запрос в компанию перевозчик, которая обслуживает маршрут
Утром 30 мая в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором водитель маршрута