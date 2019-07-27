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Еда

Мохнатая «Нива» привезла на Ленина мобильную микро-пельменную

Пельмени здесь продают в стаканах, их можно есть на ходу

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Мобильный павильон сейчас остановился напротив «Универсама»

Фото: Стас Соколов / НГС

У здания «Универсама» появилась мобильная точка фастфуда под названием «Еда to go». В ней торгуют пельменями в стаканах и кашами.

«Еда to go» представляет собой небольшой автоприцеп, облицованный искусственным газоном. Таким же газоном обклеена задняя часть автомобиля «Нива», который и привез сюда это сооружение.

Машина, с помощью которой павильон добрался до места работы

Машина, с помощью которой павильон добрался до места работы

«Это был тот ещё квест, сюда доехать со всем этим», — поделился впечатлениями с корреспондентом НГС один из создателей «Еда to go» Никита Катаев.

В заведении два типа блюд: пельмени и каши, которые продаются в высоких стаканах. Можно заказать порцию «мини» (200 грамм) и «стандарт» (270 грамм). Маленькая порция пельменей стоит 190 рублей, каши — 80 рублей.

Как признается Никита, пельмени ребята сами не лепят, а просто «покупают в магазине хорошие, проверенных марок».

Пельмени, как и кашу, можно есть из стакана на ходу

Пельмени, как и кашу, можно есть из стакана на ходу

Пельмени можно встретить в точках уличной еды Новосибирска, однако специализированного заведения этого формата с пельменями сейчас в городе нет. Ранее подобные попытки предпринимались несколько раз, но успехом пока не увенчались.

Из последних ярких примеров новых мобильных закусочных в Новосибирске можно отметить  бургерную в форме сосиски из Заельцовского парка. 

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ппельмениуличная едаулица Ленина

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КОММЕНТАРИИ (19)

Борис Пипирка Вниз
27 июл 2019 в 17:25

пельмени ребята сами не лепят, а просто «покупают в магазине хорошие, проверенных марок
АХАХАХАХХАХ

Фото пользователя
27 июл 2019 в 17:23

Дно пробито. Магазинные пельмени по 1000 за кг.
Сами ешьте это недоразумение.

Фото пользователя
27 июл 2019 в 17:23

Какие проверенные марки? Пельмени есть 2-видов: домашние, сделанные собственными руками и покупная ерунда.