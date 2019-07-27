Мохнатая «Нива» привезла на Ленина мобильную микро-пельменную

Мобильный павильон сейчас остановился напротив «Универсама»
Фото: Стас Соколов / НГС
У здания «Универсама» появилась мобильная точка фастфуда под названием «Еда to go». В ней торгуют пельменями в стаканах и кашами.
«Еда to go» представляет собой небольшой автоприцеп, облицованный искусственным газоном. Таким же газоном обклеена задняя часть автомобиля «Нива», который и привез сюда это сооружение.
«Это был тот ещё квест, сюда доехать со всем этим», — поделился впечатлениями с корреспондентом НГС один из создателей «Еда to go» Никита Катаев.
В заведении два типа блюд: пельмени и каши, которые продаются в высоких стаканах. Можно заказать порцию «мини» (200 грамм) и «стандарт» (270 грамм). Маленькая порция пельменей стоит 190 рублей, каши — 80 рублей.
Как признается Никита, пельмени ребята сами не лепят, а просто «покупают в магазине хорошие, проверенных марок».
Пельмени можно встретить в точках уличной еды Новосибирска, однако специализированного заведения этого формата с пельменями сейчас в городе нет. Ранее подобные попытки предпринимались несколько раз, но успехом пока не увенчались.
Из последних ярких примеров новых мобильных закусочных в Новосибирске можно отметить бургерную в форме сосиски из Заельцовского парка.