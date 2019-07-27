В зоопарке появились два дикобраза из Северной Америки

В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — из Словакии привезли двух североамериканских дикобразов поркупинов.

«Раньше этих необычных грызунов в нашей коллекции не было. В разное время в зоопарке содержались индийские дикобразы и гребенчатые дикобразы (этот вид представлен и сейчас). И вот теперь у нас будут жить поркупины», — сообщили сегодня в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

В зоопарке рассказали, что североамериканский дикобраз похож на других представителей семейства. Жизнь поркупинов тесно связана с деревьями, которые служат ему укрытием от хищников и источником корма.