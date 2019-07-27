В зоопарке появились два дикобраза из Северной Америки

Поркупины приехали в Новосибирский зоопарк из Словакии
Фото: zoonovosib.ru
В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — из Словакии привезли двух североамериканских дикобразов поркупинов.
«Раньше этих необычных грызунов в нашей коллекции не было. В разное время в зоопарке содержались индийские дикобразы и гребенчатые дикобразы (этот вид представлен и сейчас). И вот теперь у нас будут жить поркупины», — сообщили сегодня в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
В зоопарке рассказали, что североамериканский дикобраз похож на других представителей семейства. Жизнь поркупинов тесно связана с деревьями, которые служат ему укрытием от хищников и источником корма.
«Он также как и остальные дикобразы покрыт иглами. Но при этом выглядит иначе. Можно сказать, он более взъерошенный. <…> Если североамериканскому дикобразу угрожают хищники, он долгое время может не спускаться на землю. Свои иголки поркупин использует как средство защиты. Когда ему угрожает опасность, он поднимает иглы, бьет из стороны в сторону хвостом и издает щелкающий звук. Поркупин является обычным видом для Северной Америки», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
В рацион поркупинов входит растительная пища: трава, кора, листья и плоды.
Недавно в Новосибирском зоопарке родились косули — НГС показывал, как они строят глазки посетителям.