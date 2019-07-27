27 июля суббота
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Милота

В зоопарке появились два дикобраза из Северной Америки

Поркупины живут рядом с деревьями и питаются травой

Поделиться

1 150
11 Обсудить

Поркупины приехали в Новосибирский зоопарк из Словакии

Фото: zoonovosib.ru

В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — из Словакии привезли двух североамериканских дикобразов поркупинов.

«Раньше этих необычных грызунов в нашей коллекции не было. В разное время в зоопарке содержались индийские дикобразы и гребенчатые дикобразы (этот вид представлен и сейчас). И вот теперь у нас будут жить поркупины», — сообщили сегодня в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

В зоопарке рассказали, что североамериканский дикобраз похож на других представителей семейства. Жизнь поркупинов тесно связана с деревьями, которые служат ему укрытием от хищников и источником корма.

«Он также как и остальные дикобразы покрыт иглами. Но при этом выглядит иначе. Можно сказать, он более взъерошенный. <…> Если североамериканскому дикобразу угрожают хищники, он долгое время может не спускаться на землю. Свои иголки поркупин использует как средство защиты. Когда ему угрожает опасность, он поднимает иглы, бьет из стороны в сторону хвостом и издает щелкающий звук. Поркупин является обычным видом для Северной Америки», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

В рацион поркупинов входит растительная пища: трава, кора, листья и плоды.

Недавно в Новосибирском зоопарке родились косули — НГС показывал, как они строят глазки посетителям.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркмилотадикие животные

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

27 июл 2019 в 15:31

А пимпла у нас в зоопарке есть? Это южноамериканский дикообраз. Древесный. С такой забавной мордой - просто умора.

вася
27 июл 2019 в 15:59

Одного пусть назовут трамп, другого обама.

27 июл 2019 в 15:58

В Словакии завелись дикобразы из Северной Америки.
Теперь точно не пропадём. Бравый солдат Швейк из Зимбабве подвалит.