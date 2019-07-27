На Бугринском мосту иномарка влетела во встречную «Газель»

На месте аварии работали врачи скорой помощи
Фото: скриншот видео
Днём 27 июля на Бугринском мосту в Кировском районе Новосибирска столкнулись «Мерседес» и «Газель» — с места аварии в больницу увезли женщину.
По информации в социальных сетях, водитель иномарки выехал на встречку, после чего столкнулся с «Газелью».
Видео очевидца последствий аварии
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.
«ДТП произошло около 12:00. Врачи скорой увезли женщину для осмотра в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Днём 26 июля на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — движение по узкому перекрёстку оказалось заблокированным.