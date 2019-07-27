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Дороги и транспорт

На Бугринском мосту иномарка влетела во встречную «Газель»

На месте аварии работали врачи скорой помощи

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На месте аварии работали врачи скорой помощи

Фото: скриншот видео

Днём 27 июля на Бугринском мосту в Кировском районе Новосибирска столкнулись «Мерседес» и «Газель» — с места аварии в больницу увезли женщину.

По информации в социальных сетях, водитель иномарки выехал на встречку, после чего столкнулся с «Газелью».

Видео очевидца последствий аварии

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.

«ДТП произошло около 12:00. Врачи скорой увезли женщину для осмотра в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Днём 26 июля на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — движение по узкому перекрёстку оказалось заблокированным.

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КОММЕНТАРИИ (2)

моля
27 июл 2019 в 13:29

мост большой,широкий и всё равно иномарки дороги мало

Qwerty
27 июл 2019 в 13:29

Ну этих кадров на старых мерсах не жалко... Покупает всякая шпана их еще и бухают за рулем.