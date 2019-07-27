Госавтоинспекция поймала больше 15 шумных мотоциклистов в центре Новосибирска

Новосибирские автоинспекторы нашли в центре Новосибирска шумных мотоциклистов — им выписали административные штрафы.

Во время акции в центре города инспекторы ГИБДД искали тех мотоциклистов, которые ездят без прав и документов на транспорт, а также шумных водителей. Акция проходила ночью 26 июля на улице Ленина в центральном районе Новосибирска.

«В результате мероприятий "Операция Центр" выявлялись мотоциклисты, нарушающие покой граждан, нарушающие правила передвижения по городу. Было выявлено несколько водителей без документов. Было задержано более 15 мотоциклов, которые привлечены к административной ответственности. Один мотоциклист не имел при себе документов», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.