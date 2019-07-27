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Дороги и транспорт

Госавтоинспекция поймала больше 15 шумных мотоциклистов в центре Новосибирска

Всем им выписали административные штрафы

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Во время акции инспекторы поймали одного мотоциклиста без документов

Фото: архив НГС

Новосибирские автоинспекторы нашли в центре Новосибирска шумных мотоциклистов — им выписали административные штрафы.

Во время акции в центре города инспекторы ГИБДД искали тех мотоциклистов, которые ездят без прав и документов на транспорт, а также шумных водителей. Акция проходила ночью 26 июля на улице Ленина в центральном районе Новосибирска. 

«В результате мероприятий "Операция Центр" выявлялись мотоциклисты, нарушающие покой граждан, нарушающие правила передвижения по городу. Было выявлено несколько водителей без документов. Было задержано более 15 мотоциклов, которые привлечены к административной ответственности. Один мотоциклист не имел при себе документов», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Для участия в этой акции ГИБДД привлекала для помощи президента мотоклуба «99% МС» Константина Нельзина.

Накануне автоинспекторы проводили другую профилактическую акцию на площади Ленина: они останавливали водителей с пристёгнутыми и непристёгнутыми ремнями безопасности.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Qwerty
27 июл 2019 в 14:41

Еще бы прульных в добавок поймали с насадками на глушителях. Катаются на своих трещотках по ночам и спать мешают. А насадки им вставили бы в то же самое место что писали выше.

27 июл 2019 в 14:35

Шумных мотоциклистов ловить не вредно.
Но гораздо полезнее вставлять неисправный глушитель им в то самое место. Авось образумятся бедолаги.