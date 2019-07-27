27 июля суббота
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Город
Отопительный сезон 2018/2019

Дорогу к пляжу «Наутилус» залило горячей водой

По словам очевидцев, вода льётся из большой трубы под Коммунальным мостом

Поделиться

765
7 Обсудить

Горячая вода, которой залило дорогу, мощным потоком вытекает из трубы под Коммунальным мостом 

Фото: читательница НГС 

Днем 27 июля дорогу к пляжу Наутилус в Ленинском районе Новосибирска залило горячей водой.

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Галина, вода льется на дорогу и тротуар из трубы.

Водой залило часть дороги к пляжу «Наутилус»

Водой залило часть дороги к пляжу «Наутилус»

«Один отрезок пути к пляжу залит водой. Видимо, там низина какая-то и вода скапливается, она очень сильно льётся из трубы. Образовалась большая лужа, машины по ней плывут, люди идут в тёплой воде», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Галина.

Из-за горячей воды над дорогой поднимается пар

Из-за горячей воды над дорогой поднимается пар

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании (СГК) с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.

22 июля новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.

О том, что в Новосибирске тариф на тепло увеличится в два раза больше запланированного, стало известно в середине июля.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

гоярчая водапрорыв трубы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
27 июл 2019 в 12:31

Выливается из трубы, скорее всего СГК производит сброс воды с теплосетей.
Планируют ремонт, вот и сбрасывают в ливневку.

Фото пользователя
27 июл 2019 в 12:28

Коммунисты виноваты трубы
не по госту уклыдывали. Штатная ситуация, перекроют починят.

av-tar
27 июл 2019 в 12:41

необходимо ввести налог для обеспечения и сохранности труб водоснабжения, закрепить по районно, коэфициент расчитать от длины трубы.