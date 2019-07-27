Дорогу к пляжу «Наутилус» залило горячей водой

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Галина, вода льется на дорогу и тротуар из трубы.

«Один отрезок пути к пляжу залит водой. Видимо, там низина какая-то и вода скапливается, она очень сильно льётся из трубы. Образовалась большая лужа, машины по ней плывут, люди идут в тёплой воде», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Галина.

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании (СГК) с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.

22 июля новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.



О том, что в Новосибирске тариф на тепло увеличится в два раза больше запланированного, стало известно в середине июля.

