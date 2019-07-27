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Авиашоу в Мочище — 2019

«Соколы России» начали тренировки на аэродроме под Новосибирском

Пилотажная группа готовится к ежегодному авиашоу в Мочище

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«Соколы России» будут выступать на самолётах Су-35

Фото: Светлана Балаева

В субботу, 27 июля, в аэродроме Мочище под Новосибирском начались тренировки пилотажной группы «Соколы России» — пилоты прилетели в столицу Сибири для участия в ежегодном авиашоу.

Пилотажная группа прилетела в новосибирский аэропорт Толмачёво вечером 25 июля. Экипажи Су-35 на взлётно-посадочной полосе сфотографировала споттер Светлана Балаева.

Видео Александа Ощепкова / НГС

На днях организаторы сообщали, что авиашоу в Мочище состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Редакция НГС уже опубликовала схему перекрытий и расписание движения электричек до аэродрома Мочище. Сохраните их себе, чтобы знать, как проще добраться до авиашоу.

В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.

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КОММЕНТАРИИ (38)

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27 июл 2019 в 11:39

Других дел в стране нет как плебеев зрелищами веселить

Гость
27 июл 2019 в 11:46

А когда это интересно Новосибирск стал столицей Сибири??

Фото пользователя
27 июл 2019 в 11:57

Надеюсь их полёты из за дымки и смога отменят...