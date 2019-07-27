В субботу, 27 июля, в аэродроме Мочище под Новосибирском начались тренировки пилотажной группы «Соколы России» — пилоты прилетели в столицу Сибири для участия в ежегодном авиашоу. Пилотажная группа прилетела в новосибирский аэропорт Толмачёво вечером 25 июля. Экипажи Су-35 на взлётно-посадочной полосе сфотографировала споттер Светлана Балаева.

На днях организаторы сообщали, что авиашоу в Мочище состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области .

Редакция НГС уже опубликовала схему перекрытий и расписание движения электричек до аэродрома Мочище. Сохраните их себе, чтобы знать, как проще добраться до авиашоу.



В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.

