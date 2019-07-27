В Новосибирске снова ухудшилась атмосфера: воздух стал опасен

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.

Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали загрязнения воздуха на уровне 6–7 баллов.

Днём 27 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске ухудшениее экологической обстановки — уровень загрязнений воздуха держался на отметке в 7 баллов из 10.

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас остаётся вредным

«[В течение дня ожидается] переменная облачность, без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. В отдельных районах дым, дымки, туманы», — говорится на сайте новосибирского Гидрометцентра.

По данным сервиса, днём 27 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 128–159 микрограмм на кубический метр.

Смог и дым от лесных пожаров отступили от Новосибирска, но воздух все ещё остаётся вредным

Согласно прогнозу, накануне в город пришёл холодный фронт с ветром, который начал сдувать смог от горящих лесов Красноярского края.



На днях Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.



А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.



Из-за смога над городом в Новосибирске сократилось количество мошкары. Эксперты рассказали, что дым от лесных пожаров заблокировал нервную систему насекомых.

