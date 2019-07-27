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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском

В Новосибирске снова ухудшилась атмосфера: воздух стал опасен

Сейчас воздух в городе вреден для аллергиков и астматиков

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Дым и смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области появились в Новосибирске в воскресенье, 21 июля

Фото: читатель НГС

Днём 27 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске ухудшениее экологической обстановки — уровень загрязнений воздуха держался на отметке в 7 баллов из 10.

Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали загрязнения воздуха на уровне 6–7 баллов.

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас остаётся вредным

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас остаётся вредным

По данным сервиса, днём 27 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 128–159 микрограмм на кубический метр.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 27-29 июля метеоусловия способствуют накоплению в воздухе вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.

«[В течение дня ожидается] переменная облачность, без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. В отдельных районах дым, дымки, туманы», — говорится на сайте новосибирского Гидрометцентра.

Смог и дым от лесных пожаров отступили от Новосибирска, но воздух все ещё остаётся вредным

Фото: windy.com

Согласно прогнозу, накануне в город пришёл холодный фронт с ветром, который начал сдувать смог от горящих лесов Красноярского края.

На днях Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

Из-за смога над городом в Новосибирске сократилось количество мошкары. Эксперты рассказали, что дым от лесных пожаров заблокировал нервную систему насекомых.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Интернет серфер
27 июл 2019 в 10:39

Очень странно, Небо то наконец то голубое, солнце светит! Откуда загрязнение?

Александр
27 июл 2019 в 10:38

Статья из будущего??? Как можно зафиксировать утром, то что произошло днём??? Афтар в датах запутался))

аха,
27 июл 2019 в 10:44

интересно в НГС могут выглянуть в окно, и посмотреть атмосферу? солнце, ветерка почти нет , благодать... или строчат очерки, с другого города ???