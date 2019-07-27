Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную на предсезонный турнир в Сочи

Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» получили вызов в олимпийскую сборную России на предсезонный турнир в Сочи — в матчах примут участие 21-летний нападающий Никита Михайлов и 23-летний защитник Николай Демидов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».



«Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир Sochi Hockey Open (3–8 августа). В него вошли и наши Никита Михайлов и Николай Демидов. Удачи!» — написала пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».