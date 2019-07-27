27 июля суббота
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Спорт

Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную на предсезонный турнир в Сочи

Им предстоит сыграть с соперниками из Омска, Ярославля, Сочи и Риги

Поделиться

227
Обсудить

Для Николая Демидова и Никиты Михайлова это не первый вызов в национальную сборную

Фото: Hcsibir.ru

Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» получили вызов в олимпийскую сборную России на предсезонный турнир в Сочи — в матчах примут участие 21-летний нападающий Никита Михайлов и 23-летний защитник Николай Демидов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

«Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир Sochi Hockey Open (3–8 августа). В него вошли и наши Никита Михайлов и Николай Демидов. Удачи!» — написала пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Известно, что всего в команду вызвано 27 игроков. Россиянам предстоит сыграть с хоккеистами из Омска, Ярославля, Сочи и Риги.

Для Николая Демидова и Никиты Михайлова это не первый вызов в национальную сборную — в марте хоккеистов вызвали для матча со сборной Белоруссии

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирьолимпийская сборная

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!