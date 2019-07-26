Породистые собаки пришли на фотосессию в Нарымский сквер: они собрали деньги для животных из приюта

Сегодня вечером в Нарымском сквере Новосибирска прошла благотворительная фотосессия с породистыми собаками: так животные и их хозяева помогают собакам из приюта заработать на лечение, еду и содержание. В сегодняшней акции «Доброе сердце» участвовало 8 собак. Как рассказали организаторы, пушистым моделям удалось насобирать около 10 000 рублей.



«В рамках мероприятия "Кино на траве" мы проводим благотворительную фотосессию один раз за лето. Огромная благодарность молодёжном центру "Содружество" за приглашение, вот уже третий год мы вместе. Сегодня погода немного скорректировала планы, и кино перенесли на следующую пятницу. Но это не помешало уже прибывшим гостям пообщаться с пушистыми моделями, передать корм и нужные посылки бездомным животным», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов акции Юлия Смольянинова.

