Породистые собаки пришли на фотосессию в Нарымский сквер: они собрали деньги для животных из приюта

Моделями были собаки разных пород: лайка, хаски, корги
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня вечером в Нарымском сквере Новосибирска прошла благотворительная фотосессия с породистыми собаками: так животные и их хозяева помогают собакам из приюта заработать на лечение, еду и содержание. В сегодняшней акции «Доброе сердце» участвовало 8 собак. Как рассказали организаторы, пушистым моделям удалось насобирать около 10 000 рублей.
«В рамках мероприятия "Кино на траве" мы проводим благотворительную фотосессию один раз за лето. Огромная благодарность молодёжном центру "Содружество" за приглашение, вот уже третий год мы вместе. Сегодня погода немного скорректировала планы, и кино перенесли на следующую пятницу. Но это не помешало уже прибывшим гостям пообщаться с пушистыми моделями, передать корм и нужные посылки бездомным животным», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов акции Юлия Смольянинова.
Юлия Смольянинова объяснила, что цель сегодняшней фотосессии заключалась в том, чтобы собрать деньги на вакцинацию собак из приюта.
«Подходит период очередной вакцинации наших подопечных, это достаточно внушительная сумма. Сбор ведётся на мероприятиях и в группе НКО "Хочу Жить" во "ВКонтакте", где каждый может внести вклад», — пояснила она.
«Собаки чувствуют себя отлично. Они находятся на мероприятии столько, сколько им комфортно. Общение с человеком важная составляющая жизни собаки. Кроме того, наша фотосессия отличный способ социализации для молодых собак. Есть очень общительные собаки, которые часами обнимаются с гостями и не устают», — добавила Юлия.
Акция «Доброе сердце» проходила в июне в Первомайском сквере — тогда на фотосессию «пришли 25 симпатичных породистых псов.