«Сейчас важна максимальная огласка»: новосибирцы устроили пикеты из-за дыма от лесных пожаров

Один из участников пикета Ефим Стрелков переживает, что проблему задымлённости никак не решают, однако его радует тот факт, что число неравнодушных людей каждый день растёт

Жители Новосибирска устроили одиночные пикеты из-за дыма от лесных пожаров в соседних регионах — они хотят добиться того, чтобы на всей территории Сибири был введён режим ЧС. Как рассказала корреспонденту НГС участница пикета Екатерина Шеслер, задача была и в том, чтобы рассказать как можно большему количеству людей об этой проблеме.

«У нас была конкретная цель и она была озвучена на нашем плакате. Эта цель — добиться того, чтобы был введён режим чрезвычайной ситуации на территории всей Сибири, поскольку очевидно, что последствия уже достаточно губительные не только для тех территорий, где конкретно горит лес, но и там, где есть смог: это и Кемеровская область, и Барнаул, и Урал. <...> Я думаю, что сейчас очень важна максимальная огласка. <…>

Чем больше людей будут об этом говорить, тем меньше у наших властей будет шансов отмолчаться и подождать, пока всё выгорит само.

Нельзя ждать. Ведь лес – это не только деньги, которые мы можем за деревья выручить, это поля, экология, воздух, реки, озера, грунтовые воды», — рассказала Екатерина Шеслер.



Для Екатерины Шеслер это был первый одиночный пикет Фото: instagram.com/ekatsches

Выйти на улицы Новосибирска Екатерина решила после того, как по радио услышала информацию о том, что в городе не дым, а туман.

«Я ужасно разозлилась, потому что говорить о том, что это туман — вводить людей в заблуждение. Я задумалась, а сколько вообще людей думают, что это туман, а не дым. <...> После этого я написала несколько твитов на эту тему, сделала репосты в "Инстаграм". <...> мне стали писать мои друзья, в духе "А что бы мы могли сделать?", "Как нам сейчас поступать?". И мы с моим другом подумали о том, чтобы выйти просто на пикет, цель которого была бы в том, чтобы люди об этом узнали. <...> Пикет мы проводили не очень долго. Но были действительно люди, которые к нам подходили и говорили "Это дым? А мы думали, туман"», — отметила участница пикета. В одиночных пикетах приняли участие три человека — каждый стоял с плакатом в разных местах города.