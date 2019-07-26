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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском

«Сейчас важна максимальная огласка»: новосибирцы устроили пикеты из-за дыма от лесных пожаров

Жители выступают за то, чтобы на территории Сибири ввели режим ЧС

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Один из участников пикета Ефим Стрелков переживает, что проблему задымлённости никак не решают, однако его радует тот факт, что число неравнодушных людей каждый день растёт

Фото: instagram.com/superefa

Жители Новосибирска устроили одиночные пикеты из-за дыма от лесных пожаров в соседних регионах — они хотят добиться того, чтобы на всей территории Сибири был введён режим ЧС. Как рассказала корреспонденту НГС участница пикета Екатерина Шеслер, задача была и в том, чтобы рассказать как можно большему количеству людей об этой проблеме. 

«У нас была конкретная цель и она была озвучена на нашем плакате. Эта цель — добиться того, чтобы был введён режим чрезвычайной ситуации на территории всей Сибири, поскольку очевидно, что последствия уже достаточно губительные не только для тех территорий, где конкретно горит лес, но и там, где есть смог: это и Кемеровская область, и Барнаул, и Урал. <...> Я думаю, что сейчас очень важна максимальная огласка. <…> 

Чем больше людей будут об этом говорить, тем меньше у наших властей будет шансов отмолчаться и подождать, пока всё выгорит само.

Нельзя ждать. Ведь лес – это не только деньги, которые мы можем за деревья выручить, это поля, экология, воздух, реки, озера, грунтовые воды», — рассказала Екатерина Шеслер. 

Для Екатерины Шеслер это был первый одиночный пикет&nbsp;

Для Екатерины Шеслер это был первый одиночный пикет 

Выйти на улицы Новосибирска Екатерина решила после того, как по радио услышала информацию о том, что в городе не дым, а туман. 

«Я ужасно разозлилась, потому что говорить о том, что это туман — вводить людей в заблуждение. Я задумалась, а сколько вообще людей думают, что это туман, а не дым. <...> После этого я написала несколько твитов на эту тему, сделала репосты в "Инстаграм". <...> мне стали писать мои друзья, в духе "А что бы мы могли сделать?", "Как нам сейчас поступать?". И мы с моим другом подумали о том, чтобы выйти просто на пикет, цель которого была бы в том, чтобы люди об этом узнали. <...> Пикет мы проводили не очень долго. Но были действительно люди, которые к нам подходили и говорили "Это дым? А мы думали, туман"», — отметила участница пикета. 

В одиночных пикетах приняли участие три человека — каждый стоял с плакатом в разных местах города. 

«Мы сделали плакат, попытались уместить на нём максимально лаконично информацию о том, что леса горят и режим ЧС не введён. У нас был максимально нейтральный текст, потому что наша задача была не провоцировать, а информировать. Но, конечно, был телефон адвоката на быстром наборе, но всё прошло спокойно», — подытожила Екатерина Шеслер.

Новосибирск затянуло смогом утром в воскресенье. Позднее в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что основная часть пожаров действует в труднодоступных отдалённых территориях, а огонь в этих местах не тушат по экономическим причинам. А врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских в связи с этой ситуацией посоветовала уехать из Новосибирска, окутанного дымом

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КОММЕНТАРИИ (35)

ооо
26 июл 2019 в 22:24

ну всё, прозондировали новостями о дыме теперь можно пиарится бежать с плакатиком в одиночном пикете)

,,,,,
26 июл 2019 в 22:22

дети, в тренд попали курят пьют гадость, а тут дым....сейчас по каждому поводу кто выводить их будет сознательных таких..."

цирк уехал клоуны рстались...
26 июл 2019 в 22:27

)))) у всех одинаковые плакаты с одной фабрики