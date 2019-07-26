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Дороги и транспорт

Видео: на Северном объезде автобус повис на дорожном ограждении

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Как пояснили в полиции, автобус был без пассажиров

Фото: скриншот видео 

Сегодня вечером под Новосибирском автобус наехал на дорожное ограждение — ДТП произошло на Северном объезде. Об этом в редакцию сообщил читатель. 

«Автобус заехал на ограждение моста, мост через трубу для прохода воды, висел на днище. Видел только водителя и экипаж ДПС. Людей не видел, скорее всего, был пустой. Пострадавших тоже не наблюдал. Когда проезжал мимо, скорее всего, водитель осматривал автобус», — рассказал очевидец Владимир Згурин. 

В полиции корреспонденту НГС подтвердили факт ДТП. 

«В 17:06 новый автобус без пассажиров совершил наезд на препятствие. Никто не пострадал. Это дорожно-транспортное происшествие сейчас оформляется, на месте работают сотрудники ГИБДД», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Утром под Новосибирском на Ордынской трассе на встречной полосе столкнулись грузовик и легковой автомобиль — после ДТП скончалась пассажирка легкового автомобиля.

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КОММЕНТАРИИ (2)

. Точняк..
26 июл 2019 в 20:33

Сегодня моя полы в ЧОПе я тоже повис на краю вышки, но директор вовремя спас.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 20:36

Правый руль!