Видео: на Северном объезде автобус повис на дорожном ограждении

Как пояснили в полиции, автобус был без пассажиров
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Сегодня вечером под Новосибирском автобус наехал на дорожное ограждение — ДТП произошло на Северном объезде. Об этом в редакцию сообщил читатель.
«Автобус заехал на ограждение моста, мост через трубу для прохода воды, висел на днище. Видел только водителя и экипаж ДПС. Людей не видел, скорее всего, был пустой. Пострадавших тоже не наблюдал. Когда проезжал мимо, скорее всего, водитель осматривал автобус», — рассказал очевидец Владимир Згурин.
В полиции корреспонденту НГС подтвердили факт ДТП.
«В 17:06 новый автобус без пассажиров совершил наезд на препятствие. Никто не пострадал. Это дорожно-транспортное происшествие сейчас оформляется, на месте работают сотрудники ГИБДД», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Утром под Новосибирском на Ордынской трассе на встречной полосе столкнулись грузовик и легковой автомобиль — после ДТП скончалась пассажирка легкового автомобиля.