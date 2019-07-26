Видео: на Северном объезде автобус повис на дорожном ограждении

Сегодня вечером под Новосибирском автобус наехал на дорожное ограждение — ДТП произошло на Северном объезде. Об этом в редакцию сообщил читатель.



«Автобус заехал на ограждение моста, мост через трубу для прохода воды, висел на днище. Видел только водителя и экипаж ДПС. Людей не видел, скорее всего, был пустой. Пострадавших тоже не наблюдал. Когда проезжал мимо, скорее всего, водитель осматривал автобус», — рассказал очевидец Владимир Згурин.

В полиции корреспонденту НГС подтвердили факт ДТП.