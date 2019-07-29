Свадьбы не будет: новосибирцы разлюбили официальные браки

Статистики зафиксировали, что новосибирцы стали меньше жениться друг на друге, однако не уточнили почему — то ли предпочитают неофициальные браки, то ли не хватает денег на красивое торжество
Фото: архив НГС
Жители Новосибирска стали заметно меньше вступать в официальные браки — такова официальная статистика 2019 года.
За первое полугодие 2019 года регистраторы составили на 452 записи акта о заключении брака меньше, чем за шесть месяцев 2018 года, сообщили корреспонденту НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. По информации ведомства, с января по июнь 7270 пар вступили в брак.
«Записей актов о расторжении брака в 2019 году составлено на 156 меньше, чем в 2018 году (6386 вместо 6542. — Прим. ред.)», — сообщили в ЗАГС.
В управлении отметили, что расторжение брака — не всегда развод между людьми, не имеющими детей. Также в статистику попали заявления о расторжении брака в случаях, когда один из супругов пропал без вести, признан судом недееспособным или же осуждён за преступление и сел в тюрьму на долгий срок.
«Большая часть браков расторгается на основании решения суда — 77%», — добавили в региональном управлении ЗАГС.
Ранее три сибирячки откровенно рассказали НГС истории своих разводов — все они уверены, что стали только счастливее. После длительных отношений девушки заново учатся общаться с мужчинами, осваивают новые профессии и переезжают в другие города.