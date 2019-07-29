Свадьбы не будет: новосибирцы разлюбили официальные браки

Жители Новосибирска стали заметно меньше вступать в официальные браки — такова официальная статистика 2019 года.



За первое полугодие 2019 года регистраторы составили на 452 записи акта о заключении брака меньше, чем за шесть месяцев 2018 года, сообщили корреспонденту НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. По информации ведомства, с января по июнь 7270 пар вступили в брак.

«Записей актов о расторжении брака в 2019 году составлено на 156 меньше, чем в 2018 году (6386 вместо 6542. — Прим. ред.)», — сообщили в ЗАГС.

