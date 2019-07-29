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Он и она

Свадьбы не будет: новосибирцы разлюбили официальные браки

ЗАГС зафиксировал, что у жителей утих интерес к свадебным торжествам

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Статистики зафиксировали, что новосибирцы стали меньше жениться друг на друге, однако не уточнили почему — то ли предпочитают неофициальные браки, то ли не хватает денег на красивое торжество

Фото: архив НГС

Жители Новосибирска стали заметно меньше вступать в официальные браки — такова официальная статистика 2019 года.

За первое полугодие 2019 года регистраторы составили на 452 записи акта о заключении брака меньше, чем за шесть месяцев 2018 года, сообщили корреспонденту НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. По информации ведомства, с января по июнь 7270 пар вступили в брак.

«Записей актов о расторжении брака в 2019 году составлено на 156 меньше, чем в 2018 году (6386 вместо 6542. — Прим. ред.)», — сообщили в ЗАГС.

В управлении отметили, что расторжение брака — не всегда развод между людьми, не имеющими детей. Также в статистику попали заявления о расторжении брака в случаях, когда один из супругов пропал без вести, признан судом недееспособным или же осуждён за преступление и сел в тюрьму на долгий срок.

«Большая часть браков расторгается на основании решения суда — 77%», — добавили в региональном управлении ЗАГС.

Ранее три сибирячки откровенно рассказали НГС истории своих разводов — все они уверены, что стали только счастливее. После длительных отношений девушки заново учатся общаться с мужчинами, осваивают новые профессии и переезжают в другие города.

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КОММЕНТАРИИ (116)

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29 июл 2019 в 07:52

Дорогое просто это удовольствие для ребят, у которых папы не работают топами в нефтедобыающей отрасли, например. Да и их собственные папы-мамы денюжку считать, видимо, начали: несколько сотен вломить в мероприятие, на котором пьяные друзья и родственники с удовольствием поорут "Горькаааааа!!!", а детки через год наиграются в семью, разбегуться, поменяют статусы вконтактиках на "всё сложно" и будут искать свою следующую "вторую половинку". Лучше уж пусть бесплатно опыту набираются...))

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29 июл 2019 в 07:45

Какая свадьба , тут ипотеку бы быстрее выплатить , а потом уже о семье и детях думать ...
в этом сказочном гос-ве.

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29 июл 2019 в 07:36

Думать и планировать стали больше, а не играть в любовь на страницах паспорта?что ж, это отрадно.