Футбольный клуб «Новосибирск» обзавёлся двумя молодыми игроками

В ближайшее время игроков заявят на игры в основном составе клуба (на фото Максим Степанов)
Фото: ФК «Новосибирск»
Новосибирский футбольный клуб заключил контракт с двумя молодыми защитниками — они будут выступать в сезоне 2019-2020 годов.
Информация о заключении контрактов с защитниками Максимом Степановым и Иваном Бычковым появилась в официальной группе ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» вечером 26 июля.
«В ближайшее время они будут заявлены за главную команду для участия в матчах ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в группе "Восток" и ОЛИМП-Кубка России», — рассказали в пресс-службе клуба.
На днях ФК «Новосибирск» презентовал логотип команды: он выполнен в синем и белом цветах и украшен куполом НОВАТА.
Голосование за выбор логотипа было запущено 3 июля. Тогда пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев уточнял, что после того, как болельщики выберут логотип, его будут дорабатывать. Голоса болельщиков прекратили принимать 6 июля.