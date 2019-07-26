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Футбольный клуб «Новосибирск» обзавёлся двумя молодыми игроками

Максим Степанов и Иван Бычков играют в амплуа защитников

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В ближайшее время игроков заявят на игры в основном составе клуба (на фото Максим Степанов)

Фото: ФК «Новосибирск»

Новосибирский футбольный клуб заключил контракт с двумя молодыми защитниками — они будут выступать в сезоне 2019-2020 годов.

Информация о заключении контрактов с защитниками Максимом Степановым и Иваном Бычковым появилась в официальной группе ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» вечером 26 июля.

«В ближайшее время они будут заявлены за главную команду для участия в матчах ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в группе "Восток" и ОЛИМП-Кубка России», — рассказали в пресс-службе клуба.

На днях ФК «Новосибирск» презентовал логотип команды: он выполнен в синем и белом цветах и украшен куполом НОВАТА.

Голосование за выбор логотипа было запущено 3 июля. Тогда пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев уточнял, что после того, как болельщики выберут логотип, его будут дорабатывать. Голоса болельщиков прекратили принимать 6 июля.

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26 июл 2019 в 18:23

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