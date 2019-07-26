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Город

Дон Кихот из Быстровки: сибиряк убирает пляжи Обского моря, не дождавшись помощи от властей

Каждую неделю он вывозит несколько прицепов мусора и платит за это из своего кармана

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Весной ямы, в которые туристы складируют свой мусор, затапливают и отходы попадают в море

Фото: канал «Фонд Зелёный Стандарт» / youtube.com, Александр Ощепков / НГС

Житель села под Новосибирском Егор Бутышев решил убирать пляж у водохранилища. Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает и памперсы, консервные банки и одноразовая посуда попадают в Обское море. 

Видео о Бутышеве снял фонд «Зелёный Стандарт», который специализируется на экологических темах. Как рассказал корреспонденту НГС сам Бутышев, ящики он решил собрать после очередного массового приезда отдыхающих.

«Я проживаю недалеко от берега. Родился и живу в Быстровке (село стоит на берегу Обского водохранилища. — Прим. ред.). На берег ходим регулярно, и в последние года был большой наплыв [отдыхающих]. И люди приезжают, отдыхают, ну, конечно, мусор пытаются закапывать, но весной подмывает и весь мусор летит в воду, ямы смывает», — говорит он.

Егор Бутышев замечает, что чаще всего в воде оказываются детские памперсы, одноразовая посуда, консервные банки и стеклянные бутылки. 

канал «Фонд Зелёный Стандарт» / youtube.com

«Так как и жители жалуются, и сами отдыхающие говорили: "Вот было бы куда вывезти мусор, и убрали бы за собой". Я людей понимаю, мы поэтому и решили построить ящики и поставить их по зелёным насаждениям, чтобы люди не закапывали», — вспоминает Евгений.

Так у жителя села родилась идея обратиться в администрацию сельсовета, чтобы власти поставили баки для мусора, но получил отказ. По его словам, в администрации сообщили, что не против помочь, однако сами заниматься этим вопросом не намерены. 

«Вопрос, почему не будут заниматься, так как люди и техника у них есть, ответ был просто, что: "Нет, хотите — занимайтесь". В конечном итоге мы по знакомым решили. Материал был у нас, гвозди тоже были. И мы сколотили такие вот ящики. Маленькие плакатики нарисовали ребятишки. Мы три объявления маленьких написали. Плана "Не сорите" и "Берегите природу"», — рассказывает Бутышев.

Он уточнил, что мусор из контейнеров собирают дважды в неделю — каждый раз набирается по 2 тракторных телеги. После этого мусор вывозят на свалку, где его сортируют, отправляя алюминий, стекло и бумагу на переработку. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, по каким причинам власти Быстровского сельсовета отказались заняться установкой контейнеров для мусора и их вывозом. 

Проблема с мусором актуальна не только для Быстровки — от неё страдают и в Новосибирске. Особенно остра она для Академгородка, где весной в качестве эксперимента поставили мусорные баки — до этого жители бросали пакеты с мусором во дворах и под деревьями.

А в начале июля микрорайон «Ясный берег» предложил жителям разделять мусор и сдавать его на переработку — с мая только на макулатуре удалось заработать 10,8 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (79)

лена путина
26 июл 2019 в 19:37

нашли отмазку: "Вот было бы куда вывезти мусор, и убрали бы за собой". а вот мы забираем весь мусор с собой. так как я всегда беру с собой много мусорных хороших пакетов. мы приезжаем, убираем место где отдыхать (и этот мусор тоде забираем). и когда едем , а иногда почти всю дорогу мусор с нами. выбрасываем только в специализированных контейнерах. почему так все не делают??????????

Инна
26 июл 2019 в 19:36

Где родился, там и пригодился. Скромный мужичок, делает хорошее дело

Орион
26 июл 2019 в 19:36

Человеческое свинство поражает. Что сложного собрать и унести?