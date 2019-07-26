Дон Кихот из Быстровки: сибиряк убирает пляжи Обского моря, не дождавшись помощи от властей

Житель села под Новосибирском Егор Бутышев решил убирать пляж у водохранилища. Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает и памперсы, консервные банки и одноразовая посуда попадают в Обское море. Видео о Бутышеве снял фонд «Зелёный Стандарт», который специализируется на экологических темах. Как рассказал корреспонденту НГС сам Бутышев, ящики он решил собрать после очередного массового приезда отдыхающих. «Я проживаю недалеко от берега. Родился и живу в Быстровке (село стоит на берегу Обского водохранилища. — Прим. ред.). На берег ходим регулярно, и в последние года был большой наплыв [отдыхающих]. И люди приезжают, отдыхают, ну, конечно, мусор пытаются закапывать, но весной подмывает и весь мусор летит в воду, ямы смывает», — говорит он.

Егор Бутышев замечает, что чаще всего в воде оказываются детские памперсы, одноразовая посуда, консервные банки и стеклянные бутылки.

канал «Фонд Зелёный Стандарт» / youtube.com

«Так как и жители жалуются, и сами отдыхающие говорили: "Вот было бы куда вывезти мусор, и убрали бы за собой". Я людей понимаю, мы поэтому и решили построить ящики и поставить их по зелёным насаждениям, чтобы люди не закапывали», — вспоминает Евгений. Так у жителя села родилась идея обратиться в администрацию сельсовета, чтобы власти поставили баки для мусора, но получил отказ. По его словам, в администрации сообщили, что не против помочь, однако сами заниматься этим вопросом не намерены. «Вопрос, почему не будут заниматься, так как люди и техника у них есть, ответ был просто, что: "Нет, хотите — занимайтесь". В конечном итоге мы по знакомым решили. Материал был у нас, гвозди тоже были. И мы сколотили такие вот ящики. Маленькие плакатики нарисовали ребятишки. Мы три объявления маленьких написали. Плана "Не сорите" и "Берегите природу"», — рассказывает Бутышев.