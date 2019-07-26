«РЭС» обесточили линию электропередач, под которой убило током школьника

«Региональные электрические сети» заявили, что зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала на улице Бронной, где погиб мальчик — по словам представителей компании, ещё в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме. «На данном участке воздушных линий грубые нарушения правил охранных зон ЛЭП (в виде размещения несанкционированных свалок, снегоотвалов) неоднократно выявлялись специалистами АО «РЭС» в ходе плановых осмотров объектов электросетевого хозяйства, которые осуществляются не реже 1 раза в год в соответствии с требованиями действующего законодательства. По факту выявления нарушений направлялись соответствующие уведомления о необходимости принятия мер в администрацию Кировского района, осуществляющую распоряжение земельным участком, государственная собственность на который не разграничена.При проведении очередного планового осмотра 20 февраля 2019 года работниками АО «РЭС» было установлено, что расстояние от проводов данной воздушной линии до поверхности земли (габарит линии) превышало 7 метров, что соответствовало требованию нормативно-технической документации», — ответили в АО «Региональные электрические сети» на запрос корреспондента НГС.

После несчастного случая сотрудники «РЭС» осмотрели отвал и пришли к выводу, что он появился здесь после их проверки. «В данном районе активно ведется строительство нескольких жилых комплексов, с мест проведения строительных работ производится вывоз грунта и строительного мусора, а его выгрузка осуществляется сторонними лицами в пролетах между опорами вышеуказанной воздушной линии 10 кВ. По мере накопления сваливаемого в охранной зоне мусора и грунта габарит данной линии (расстояние от проводов до поверхности земли) постепенно уменьшался. По состоянию грунта можно сделать вывод, что он навезен недавно. На момент происшествия расстояние от нижнего провода до земли составляло 1,2 метра, что и позволило пострадавшему приблизиться к проводам ЛЭП. Таким образом, грубое нарушение сторонними лицами правил охранных зон воздушных линий электропередачи обусловило возникновение потенциально опасных условий, которые вкупе с несоблюдением правил безопасного поведения вблизи электроустановок предположительно привели к данному несчастному случаю», — пояснили в компании.