Трамвай перевернул автокран на бок на Петухова

Водитель автовышки пытался развернуться на трамвайных путях
Фото: Владислав Савченков
Днём в пятницу, 26 июля, на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска трамвай перевернул автовышку — грузовик пытался развернуться через трамвайные пути.
По информации в социальных сетях, ДТП случилось недалеко от остановки «ЭЛСИБ», рядом с площадью Кирова.
По данным онлайн карты ЦУГАЭТ, через место аварии ходят трамваи № 3 и № 9. Получить оперативный комментарий в диспетчерской филиала № 4 «Левобережный трамвайный» корреспонденту НГС не удалось: в учреждении не брали трубку.
Редакция НГС направила запрос в Госавтоинспекцию, с просьбой рассказать подробности аварии, а также уточнить наличие пострадавших. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Днём 26 июля на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — движение по узкому перекрёстку оказалось заблокированным.