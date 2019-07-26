Трамвай перевернул автокран на бок на Петухова

Днём в пятницу, 26 июля, на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска трамвай перевернул автовышку — грузовик пытался развернуться через трамвайные пути.

По информации в социальных сетях, ДТП случилось недалеко от остановки «ЭЛСИБ», рядом с площадью Кирова.

По данным онлайн карты ЦУГАЭТ, через место аварии ходят трамваи № 3 и № 9. Получить оперативный комментарий в диспетчерской филиала № 4 «Левобережный трамвайный» корреспонденту НГС не удалось: в учреждении не брали трубку.