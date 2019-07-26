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Дороги и транспорт

Трамвай перевернул автокран на бок на Петухова

Авария случилась недалеко от площади Кирова

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Водитель автовышки пытался развернуться на трамвайных путях

Фото: Владислав Савченков

Днём в пятницу, 26 июля, на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска трамвай перевернул автовышку — грузовик пытался развернуться через трамвайные пути.

По информации в социальных сетях, ДТП случилось недалеко от остановки «ЭЛСИБ», рядом с площадью Кирова.

По данным онлайн карты ЦУГАЭТ, через место аварии ходят трамваи № 3 и № 9. Получить оперативный комментарий в диспетчерской филиала № 4 «Левобережный трамвайный» корреспонденту НГС не удалось: в учреждении не брали трубку.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал

Редакция НГС направила запрос в Госавтоинспекцию, с просьбой рассказать подробности аварии, а также уточнить наличие пострадавших. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.


Днём 26 июля на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — движение по узкому перекрёстку оказалось заблокированным.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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26 июл 2019 в 16:29

Самые скоростные транспортные средства...

cerb
26 июл 2019 в 16:30

носорог vs жираф..
1:0