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Авиашоу в Мочище — 2019
Онлайн-трансляция

Рев моторов над Мочище: онлайн-репортаж с авиашоу

НГС в режиме онлайн рассказывает, что происходит на аэродроме Мочище

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Авиашоу под Новосибирском продлится сегодня до 14:30

Под Новосибирском на аэродроме Мочище сегодня проходит авиашоу - пять с половиной часов зрители будут наблюдать за фигурами, которые делают в небе самолёты.

Если вы сегодня тоже на этом празднике - присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Проход на массовые мероприятия традиционно через рамки

При этом парковку в этом году сделали платной

Также, если вы не боитесь попасть в пробку - а она точно будет, как случалось в предыдущие годы  - публикуем карту проезда.

Либо можно дойти пешком - здесь около двух километров. При этом дорога частично огорожена для проезда.

От станции до аэродрома можно доехать на автобусе.

Люди собираются на праздник заранее. Добраться до аэродрома Мочище можно разным способами. Вы ещё можете успеть на электричку.

Начало праздника назначено на  9 утра - целый час будут запускать воздушные шары, а первый полёты  будут в 10 утра

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авиашоу - 2019

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КОММЕНТАРИИ (8)

вот так
28 июл 2019 в 08:57

в нищей стране пытаются поднять патриотизм.

Фото пользователя
28 июл 2019 в 09:00

Надеюсь организаторы подумали и согласовали с Администрацией Новосибирска, Мошковского района и ГИБДД порядок и организацию подъездов на- и разъезда после шоу, для всех вероятных категорий зрителей?

знаток
28 июл 2019 в 08:58

Чем тяжелее жить, тем больше патриотического угара.
Стабиьлность, чо....