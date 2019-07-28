Рев моторов над Мочище: онлайн-репортаж с авиашоу

Проход на массовые мероприятия традиционно через рамки
При этом парковку в этом году сделали платной
Также, если вы не боитесь попасть в пробку - а она точно будет, как случалось в предыдущие годы - публикуем карту проезда.
Либо можно дойти пешком - здесь около двух километров. При этом дорога частично огорожена для проезда.
От станции до аэродрома можно доехать на автобусе.
Люди собираются на праздник заранее. Добраться до аэродрома Мочище можно разным способами. Вы ещё можете успеть на электричку.
Начало праздника назначено на 9 утра - целый час будут запускать воздушные шары, а первый полёты будут в 10 утра