Рев моторов над Мочище: онлайн-репортаж с авиашоу

Под Новосибирском на аэродроме Мочище сегодня проходит авиашоу - пять с половиной часов зрители будут наблюдать за фигурами, которые делают в небе самолёты.

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