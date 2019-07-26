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Политика

Чиновники придумали кодекс интернет-этики для новосибирцев

Правительство рассчитывает, что с этими правилами новосибирцы станут в Сети осмотрительнее

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Кодекс будет описывать, как безопасно пользоваться интернетом

Фото: Ольга Бурлакова

Областные чиновники предложили ввести в Новосибирской области «Кодекс добросовестных практик» — он будет описывать, как безопасно пользоваться интернетом.

Информация о проекте постановления правительства Новосибирской области о разработке кодекса появилась на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 24 июля.

«Кодекс добросовестных практик», или «Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет», разработан для «защиты государства, общества и граждан от угроз, связанных с развитием коммуникационных технологий».

В тексте проекта указано, что кодекс должен повысить внимание сибиряков к безопасности в интернете.

Так, например, власти рассчитывают, что кодекс научит сибиряков бороться с вирусными угрозами и утечкой информации, защищать персональные данные. Программа подразумевает проведение новых исследований о функционировании Интернета и цифрового суверенитета

Разработчиком документа стал департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Как объяснил корреспонденту НГС начальник департамента Анатолий Дюбанов, после подписания кодекса власти будут проводить для новосибирцев мероприятия, связанные с интернет-безопасностью.

«Кодекс разработал у нас Роскомнадзор <...>. В рамках наших полномочий мы подписываем этот акт по присоединению. Там нормы общие. Они касаются нашей включённости, нашей поддержки граждан, связаны с соблюдением правил работы в интернете, соблюдением мер, необходимых для обеспечения безопасности персональных данных», — объяснил он.

В конце апреля стало известно, что чиновников правительства Новосибирской области переведут на новый отечественный софт — первыми новое программное обеспечение опробуют сотрудники департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий.

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КОММЕНТАРИИ (57)

мамасита
26 июл 2019 в 16:59

Они сами простую человеческую этику в обычной жизни прменять не пробовали, для начала?

Лиза
26 июл 2019 в 16:58

Кодекс добросовестных практик))) Добросовестных дел мастер нам будет прмогать их соблюдать??? Очередная бредятина за наши деньги!

дурак
26 июл 2019 в 17:00

Основная задача всех этих нововведений выявлять всех недовольных, их данные и при нажобности их поиск и блокировка. По моему это всё.