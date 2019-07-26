Чиновники придумали кодекс интернет-этики для новосибирцев

«Кодекс добросовестных практик», или «Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет», разработан для «защиты государства, общества и граждан от угроз, связанных с развитием коммуникационных технологий».

Информация о проекте постановления правительства Новосибирской области о разработке кодекса появилась на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 24 июля.

Областные чиновники предложили ввести в Новосибирской области «Кодекс добросовестных практик» — он будет описывать, как безопасно пользоваться интернетом.

В тексте проекта указано, что кодекс должен повысить внимание сибиряков к безопасности в интернете.

Так, например, власти рассчитывают, что кодекс научит сибиряков бороться с вирусными угрозами и утечкой информации, защищать персональные данные. Программа подразумевает проведение новых исследований о функционировании Интернета и цифрового суверенитета.

Разработчиком документа стал департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Как объяснил корреспонденту НГС начальник департамента Анатолий Дюбанов, после подписания кодекса власти будут проводить для новосибирцев мероприятия, связанные с интернет-безопасностью.

«Кодекс разработал у нас Роскомнадзор <...>. В рамках наших полномочий мы подписываем этот акт по присоединению. Там нормы общие. Они касаются нашей включённости, нашей поддержки граждан, связаны с соблюдением правил работы в интернете, соблюдением мер, необходимых для обеспечения безопасности персональных данных», — объяснил он.