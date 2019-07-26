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В Новосибирском зоопарке родились игрунки

У маленьких обезьян появились два детёныша

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Обыкновенные игрунки содержатся в Новосибирском зоопарке с 1988 года

Фото: zoonovosib.ru

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило у обыкновенных игрунок родились два детёныша.

«Заботы о малышах родители делят поровну. Самец охотно носит детей на себе. Иногда он забирает сразу двух и отдает их матери только на кормление. Но чаще можно увидеть, что один малыш у мамы, другой — у папы», — сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Фотографии с новорожденными животными пока не опубликованы.

Обыкновенные игрунки содержатся в одном вольере с белолицыми саки. Представители двух видов мирно соседствуют, а саки к потомству обыкновенных игрунок интереса не проявляют.

Именно с обыкновенных игрунок началась история новосибирской коллекции игрунковых — они появились 1988 году. С тех пор они регулярно дают потомство.

Накануне представители зоопарка рассказали, что в их коллекции появился новый вид животного — сюда привезли трёх маленьких антилоп дикдиков.

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КОММЕНТАРИИ (4)

26 июл 2019 в 16:07

Поздравляем!!! Они необыкновенные эти обыкновенные игрунки))))

26 июл 2019 в 16:11

Хороши,,но мне очень сильно светленький понравился :)))А какие у них глаза

26 июл 2019 в 16:10

Ждём видео от постоянной посетительницы зоопарка Зинаиды Анатольевны.