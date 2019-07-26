В Новосибирском зоопарке родились игрунки

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило у обыкновенных игрунок родились два детёныша.

«Заботы о малышах родители делят поровну. Самец охотно носит детей на себе. Иногда он забирает сразу двух и отдает их матери только на кормление. Но чаще можно увидеть, что один малыш у мамы, другой — у папы», — сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Фотографии с новорожденными животными пока не опубликованы.



Обыкновенные игрунки содержатся в одном вольере с белолицыми саки. Представители двух видов мирно соседствуют, а саки к потомству обыкновенных игрунок интереса не проявляют.