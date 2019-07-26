В Новосибирском зоопарке родились игрунки

Обыкновенные игрунки содержатся в Новосибирском зоопарке с 1988 года
Фото: zoonovosib.ru
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило у обыкновенных игрунок родились два детёныша.
«Заботы о малышах родители делят поровну. Самец охотно носит детей на себе. Иногда он забирает сразу двух и отдает их матери только на кормление. Но чаще можно увидеть, что один малыш у мамы, другой — у папы», — сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.
Фотографии с новорожденными животными пока не опубликованы.
Обыкновенные игрунки содержатся в одном вольере с белолицыми саки. Представители двух видов мирно соседствуют, а саки к потомству обыкновенных игрунок интереса не проявляют.
Именно с обыкновенных игрунок началась история новосибирской коллекции игрунковых — они появились 1988 году. С тех пор они регулярно дают потомство.
Накануне представители зоопарка рассказали, что в их коллекции появился новый вид животного — сюда привезли трёх маленьких антилоп дикдиков.