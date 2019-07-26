Противогаз не нужен: воздух в Новосибирске стал чище

Дым и смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области появились в Новосибирске в воскресенье, 21 июля
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Днём 26 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске улучшение экологической обстановки — уровень загрязнений воздуха опустился до 6 баллов из 10.
Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали загрязнения воздуха на уровне 5–6 баллов.
«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.
По данным сервиса, днём 26 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 97–127 микрограмм на кубический метр.
Накануне этот показатель был гораздо выше, и воздух в Новосибирске считался опасным.
Сегодня, по данным новосибирских синоптиков, в Новосибирске ещё действует штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, но уже на завтра, 27 июля, его решено не продлевать.
«Не так быстро будет снижаться общий уровень загрязнений, потому что, во-первых, в основном сухая погода и в основном слабые ветры, но всё-таки уже критерии для введения режима не подтверждаются. Шлейф, который доходил до нас, будет идти в обратную сторону — на восток, в районы Красноярского края», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Согласно прогнозу, сегодня в город пришёл холодный фронт с ветром, который начал сдувать смог от горящих лесов Красноярского края.
Впервые за неделю данные Гидрометцентра и Роспотребнадзора совпали. В ведомстве сообщили, что превышений концентрации вредных веществ не обнаружено.
«На 26 июля по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено», — сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что воздух в Новосибирске станет чистым уже в выходные. «В связи с установившимися метеорологическими условиями до конца недели прогнозируется распространение шлейфа дыма от лесных пожаров с территории Красноярского края на соседние регионы Сибири — Хакасию, Кемеровскую и Томскую области. С изменением направления ветра на юго-западный с воскресенья сложится благоприятная обстановка для этих регионов», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На днях Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.
А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.
Из-за смога над городом в Новосибирске сократилось количество мошкары. Эксперты рассказали, что дым от лесных пожаров заблокировал нервную систему насекомых.