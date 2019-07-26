Противогаз не нужен: воздух в Новосибирске стал чище

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.

Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали загрязнения воздуха на уровне 5–6 баллов.

Днём 26 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске улучшение экологической обстановки — уровень загрязнений воздуха опустился до 6 баллов из 10.

Накануне этот показатель был гораздо выше, и воздух в Новосибирске считался опасным.

Сегодня, по данным новосибирских синоптиков, в Новосибирске ещё действует штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, но уже на завтра, 27 июля, его решено не продлевать.

«Не так быстро будет снижаться общий уровень загрязнений, потому что, во-первых, в основном сухая погода и в основном слабые ветры, но всё-таки уже критерии для введения режима не подтверждаются. Шлейф, который доходил до нас, будет идти в обратную сторону — на восток, в районы Красноярского края», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу, сегодня в город пришёл холодный фронт с ветром, который начал сдувать смог от горящих лесов Красноярского края.

