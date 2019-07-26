Стены новосибирского вуза за ночь расписали рисунками

Художники расписывают кампус по ночам
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Ночью 26 июля на кампусе НГТУ появились первые рисунки — уличные художники нарисуют 11 больших граффити на стенах университета.
О том, что ночью кампус начали разрисовывать, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Раскрашивать стены кампуса будут до 5 августа. Всего планируется создать 11 масштабных граффити на 570 квадратных метров стен.
«Участниками мероприятия стали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стены НЭТИ украсят муралы Марины Ягоды, Ивана Найнти, Светланы Соловьёвой и других известных в России мастеров этого жанра. Некоторые участники будут работать над своими композициями в командах. Проводится также набор волонтёров, желающих поработать красками под руководством опытных мастеров», — рассказывал ранее Юрий Лобанов.
Кроме того, согласно концепции, на стенах должны появиться портреты выдающихся студентов университета. Воплощением этой задумки занимается известная новосибирская художница Марина Ягода.
Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.
В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.