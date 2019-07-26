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Стены новосибирского вуза за ночь расписали рисунками

Уличные художники начали работать над 11 масштабными рисунками на стенах кампуса НГТУ

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Художники расписывают кампус по ночам

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ночью 26 июля на кампусе НГТУ появились первые рисунки — уличные художники нарисуют 11 больших граффити на стенах университета.

О том, что ночью кампус начали разрисовывать, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Раскрашивать стены кампуса будут до 5 августа. Всего планируется создать 11 масштабных граффити на 570 квадратных метров стен.

«Участниками мероприятия стали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стены НЭТИ украсят муралы Марины Ягоды, Ивана Найнти, Светланы Соловьёвой и других известных в России мастеров этого жанра. Некоторые участники будут работать над своими композициями в командах. Проводится также набор волонтёров, желающих поработать красками под руководством опытных мастеров», — рассказывал ранее Юрий Лобанов.

Пока на стенах кампуса НГТУ видны только заготовки рисунков. Совсем скоро они превратятся в масштабную композицию

Пока на стенах кампуса НГТУ видны только заготовки рисунков. Совсем скоро они превратятся в масштабную композицию

Кроме того, согласно концепции, на стенах должны появиться портреты выдающихся студентов университета. Воплощением этой задумки занимается известная новосибирская художница Марина Ягода.

Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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26 июл 2019 в 14:35

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