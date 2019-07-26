Байкер и автоинспекторы пойдут искать шумных мотоциклистов

«Сегодня будет рейд, направленный на выявление и пресечение административных правонарушений со стороны водителей мототранспорта. <…> Там, где висят запрещающие знаки для мотоциклистов, там будут работать. Там, где камеры фото-, видеофиксации, там, где граждане жаловались на большое количество проезжающего мототранспорта шумного», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Варновская уточнила, что знаки, запрещающие мотоциклистам движение по дорогам в вечернее время, расположены в центральной части города. Конкретные места, где будут работать автоинспекторы, сегодня в ГИБДД не называют.

Инспекторы будут искать и тех мотоциклистов, которые ездят без прав и документов на транспорт — множество мотоциклов и мопедов не стоят на учёте. ГИБДД проверит и нарушение мотоциклистами правил перестроения и маневрирования.

Идея привлечь к мероприятию байкера Константина Нельзина принадлежит ГИБДД.

«Цель у нас одна — чтобы на дорогах общего пользования у нас был порядок и спокойствие. Это относится, конечно, не только к мотоциклистам, но и автомобилистам, вообще ко всем участникам дорожного движения. Просто автомобилисты более защищены, скажем так, в своих автомобилях, нежели мотоциклисты. Но у нас есть ещё не одна категория граждан, которые являются участниками дорожного движения — это и пешеходы, и водители мопедов, велосипедов, — они тоже являются участниками дорожного движения, и тоже к ним хотелось бы обратиться с целью, чтобы соблюдали правила дорожного движения», — объяснил корреспонденту НГС Константин Нельзин.

