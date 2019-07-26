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Дороги и транспорт

Байкер и автоинспекторы пойдут искать шумных мотоциклистов

Вечером ГИБДД будет ловить мотоциклистов на улицах, где им ездить нельзя

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Сегодня автоинспекторы проявят повышенное внимание к шумным мотоциклистам

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня вечером, 26 июля, новосибирские автоинспекторы и президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин выйдут на дороги города, чтобы искать мотоциклистов-нарушителей.

«Сегодня будет рейд, направленный на выявление и пресечение административных правонарушений со стороны водителей мототранспорта. <…> Там, где висят запрещающие знаки для мотоциклистов, там будут работать. Там, где камеры фото-, видеофиксации, там, где граждане жаловались на большое количество проезжающего мототранспорта шумного», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Варновская уточнила, что знаки, запрещающие мотоциклистам движение по дорогам в вечернее время, расположены в центральной части города. Конкретные места, где будут работать автоинспекторы, сегодня в ГИБДД не называют.

Инспекторы будут искать и тех мотоциклистов, которые ездят без прав и документов на транспорт — множество мотоциклов и мопедов не стоят на учёте. ГИБДД проверит и нарушение мотоциклистами правил перестроения и маневрирования.

Идея привлечь к мероприятию байкера Константина Нельзина принадлежит ГИБДД.

«Цель у нас одна — чтобы на дорогах общего пользования у нас был порядок и спокойствие. Это относится, конечно, не только к мотоциклистам, но и автомобилистам, вообще ко всем участникам дорожного движения. Просто автомобилисты более защищены, скажем так, в своих автомобилях, нежели мотоциклисты. Но у нас есть ещё не одна категория граждан, которые являются участниками дорожного движения — это и пешеходы, и водители мопедов, велосипедов, — они тоже являются участниками дорожного движения, и тоже к ним хотелось бы обратиться с целью, чтобы соблюдали правила дорожного движения», — объяснил корреспонденту НГС Константин Нельзин.

Нельзин предположил, что во время рейда он будет выступать экспертом. 

Накануне автоинспекторы проводили другую профилактическую акцию на площади Ленина: они останавливали водителей с пристёгнутыми и непристёгнутыми ремнями безопасности.

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КОММЕНТАРИИ (25)

color
26 июл 2019 в 15:02

Ну и смысл? Все равно каждый год новые.

ОП__
26 июл 2019 в 15:02

а на советском шоссе кто будет их ловить? Молодцы, что. Когда развязку делали, перетащили советское ближе к жилым домам, шумовые стенки не поставили, ловить тупорылых мотоциклистов не ловят. Надо там без предупреждения лежачих полицейских поставить. Вот такие звуки, когда сначала надрывающиеся звуки движков, потом ук кучи железа по асфальту я бы послушал даже поздно ночью

26 июл 2019 в 14:59

Когда начнут конфисковывать у нарушителей эти двуколесные драндулеты?! Махом бы эта вакханалия закончилась!! Доколе цацкаться?!?