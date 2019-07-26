Массовая авария заблокировала движение по улице Объединения

КНБ 26 июл 2019 в 13:33

А все потому, что ГИББД не хочет работать. На этих перекрестках (где переезд и Учительская)постоянно водятлы лезут не со своего ряда прямо и в поворот, эта же проблема теперь на Колонды. Хотя все знаки на месте и на них указано движение по полосам.