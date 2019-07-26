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Дороги и транспорт

Массовая авария заблокировала движение по улице Объединения

В аварию попали четыре машины, включая такси и внедорожник

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По наблюдениям корреспондента НГС, в аварии столкнулись 4 машины

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Днём в пятницу, 26 июля, на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — движение по узкому перекрёстку оказалось заблокированным.

На месте аварии работают аварийные комиссары

На месте аварии работают аварийные комиссары

По наблюдениям корреспондента НГС, на перекрёстке столкнулись Land Cruiser Prado, «Нива», Honda CR-V и машина такси. На месте аварии работают аварийные комиссары.

На месте аварии работают врачи скорой помощи

На месте аварии работают врачи скорой помощи

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас движение по улицам Учительской и Объединения значительно затруднено. Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч.

Из-за аварии собралась глухая пробка

Из-за аварии собралась глухая пробка

Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, попросив сообщить детали ДТП. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Накануне вечером в Октябрьском районе Новосибирска троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. Всех пассажиров высадили, а на дороге образовалась пробка. 

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КОММЕНТАРИИ (12)

26 июл 2019 в 13:33

А все потому, что ГИББД не хочет работать. На этих перекрестках (где переезд и Учительская)постоянно водятлы лезут не со своего ряда прямо и в поворот, эта же проблема теперь на Колонды. Хотя все знаки на месте и на них указано движение по полосам.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 13:32

Это один из самых ужасных перекрестков города, эта узкая тропа (не дорога, дороги такими не бывают же) в совокупности с кошмарным дорожным покрытием, плюс переезд с удручающими неизлечимыми ямами

Фото пользователя
26 июл 2019 в 13:30

Назвали марки машин, участок ДТП и все больше ничего , но это в духе загадочного НГС: :) Предположу,что таксист переоценил свои возможности и знания ПДД.