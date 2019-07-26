Массовая авария заблокировала движение по улице Объединения

По наблюдениям корреспондента НГС, в аварии столкнулись 4 машины
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Днём в пятницу, 26 июля, на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — движение по узкому перекрёстку оказалось заблокированным.
По наблюдениям корреспондента НГС, на перекрёстке столкнулись Land Cruiser Prado, «Нива», Honda CR-V и машина такси. На месте аварии работают аварийные комиссары.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас движение по улицам Учительской и Объединения значительно затруднено. Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч.
Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, попросив сообщить детали ДТП. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Накануне вечером в Октябрьском районе Новосибирска троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. Всех пассажиров высадили, а на дороге образовалась пробка.