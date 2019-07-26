В Новосибирск прилетела пилотажная группа «Соколы России»

«Пришли они примерно в 20:35–20:40», — сообщила корреспонденту НГС Светлана Балаева.

В четверг, 25 июля, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлилась пилотажная группа «Соколы России» — пилоты прилетели на истребителях Су-35 для участия в ежегодном авиационном шоу.

Специально для посетителей авиашоу до аэродрома запустят дополнительные электрички и автобусы

Накануне организаторы сообщали, что авиашоу в Мочище состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области .

Редакция НГС уже опубликовала схему перекрытий и расписание движения электричек до аэродрома Мочище. Сохраните их себе, чтобы знать, как проще добраться до авиашоу.



В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.

