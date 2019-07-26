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Авиашоу в Мочище — 2019

В Новосибирск прилетела пилотажная группа «Соколы России»

Самолёты готовятся к авиашоу в Мочище

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Накануне руководство аэродрома сообщило, что смог от лесных пожаров не повлияет на выступление пилотов

Фото: Светлана Балаева

В четверг, 25 июля, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлилась пилотажная группа «Соколы России» — пилоты прилетели на истребителях Су-35 для участия в ежегодном авиационном шоу.

Фотографии боевых самолётов на взлётно-посадочной полосе новосибирского аэропорта сделала споттер Светлана Балаева.

«Пришли они примерно в 20:35–20:40», — сообщила корреспонденту НГС Светлана Балаева.

Специально для посетителей авиашоу до аэродрома запустят дополнительные электрички и автобусы

Специально для посетителей авиашоу до аэродрома запустят дополнительные электрички и автобусы

Накануне организаторы сообщали, что авиашоу в Мочище состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

«Соколы России» прилетели в Новосибирск вечером 25 июля

«Соколы России» прилетели в Новосибирск вечером 25 июля

Редакция НГС уже опубликовала схему перекрытий и расписание движения электричек до аэродрома Мочище. Сохраните их себе, чтобы знать, как проще добраться до авиашоу. 

В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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26 июл 2019 в 12:32

Люблю армию и ВВС!

И новосибирцы тоже любят армию и ВВС!

Честный
26 июл 2019 в 12:47

пусть заворчат все местные тролли и минусуют всякие ржаки, короли и чоповцы НО к чему это все!!! я гораздо больше бы обрадовался прилету Мантурова для открытия какого-нибудь производства

?????
26 июл 2019 в 12:42

Шоу конечно дело хорошее, но вот мне интересно, сколько денег потрачено на перелет туда и обратно ,,Соколов России,,.
И сколько гектаров леса можно было потушить на эти деньги в Красноярске?