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Родители учеников пожаловались Путину на увольнение директора школы. Им предложили выбрать нового

Администрация пошла на компромисс после того, как флешмобы в защиту педагога устроили по всей стране

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Моховская школа находится в трёх километрах от Чанов, но благодаря славе её бывшего директора желающих учиться здесь, в селе, больше, чем в самих Чанах 

Фото: websib.ru, s_moh.cha.edu54.ru

Родителям учеников Моховской школы под Чанами, где увольнение директора обернулось скандалом, предложили помочь выбрать нового руководителя — сельчане боятся, что это место займёт жена чиновника.

Как пояснили корреспонденту НГС в министерстве образования Новосибирской области в ответ на запрос, представителям родительского комитета сельской школы предложили войти в число членов конкурсной комиссии, которая выберет нового директора из заявившихся кандидатов. Документы на эту должность администрация принимает до конца июля, а в августе должна выбрать нового директора. 

«В конкурсе может принять участие любой желающий, отвечающий предъявляемым требованиям. В конкурсе может принимать участие и Гульзифа Кутайбергеновна», — отметили в министерстве. 

Гульзифа Чужаева (местные называют её Галиной Васильевной) работала директором Моховской школы больше 40 лет. По словам учеников и их родителей, благодаря ей в школе не было поборов, а учебники, тетрадки, питание, подарки и даже проезд в школьном автобусе для всех были бесплатными. Галину Чужаеву уволили в конце июня — с ней отказались продлевать трудовой договор. Местные жители, как и сама директор, связывают это с её пенсионным возрастом, личными принципами и информацией о том, что на её место хотят устроить жену местного чиновника

Родители учеников запустили флешмоб в соцсетях с требованием «вернуть Галину Васильевну», писали обращения губернатору, а также президенту, выходили на одиночные пикеты, которые устраивали жители других городов и даже стран.

«Чужаевой Г.К. 65 лет, таким образом, после наступления пенсионного возраста до окончания действия срочного трудового договора Гульзифа Кутайбергеновна проработала более 10 лет. Пенсию как педагогический работник получает с момента принятия данной нормы закона. Основанием для расторжения трудового договора возраст Чужаевой Г.К. не является. <...> Под открытым письмом губернатору Новосибирской области А.А. Травникову стоят подписи 115 человек, из них 46 — подписи и отца, и матери (бабушки, дедушки, дяди), некоторые подписи дублируются», — добавили в министерстве.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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26 июл 2019 в 14:10

ну теперь не подведите сельчане

Типа патриот как все
26 июл 2019 в 14:08

Надоело . Пора менять сленг ...ну что за ябедничество . Пишите уже правильным , современным , российским языком - смерды , правильно подали челобитную царю.