Родители учеников пожаловались Путину на увольнение директора школы. Им предложили выбрать нового

Как пояснили корреспонденту НГС в министерстве образования Новосибирской области в ответ на запрос, представителям родительского комитета сельской школы предложили войти в число членов конкурсной комиссии, которая выберет нового директора из заявившихся кандидатов. Документы на эту должность администрация принимает до конца июля, а в августе должна выбрать нового директора.

«В конкурсе может принять участие любой желающий, отвечающий предъявляемым требованиям. В конкурсе может принимать участие и Гульзифа Кутайбергеновна», — отметили в министерстве.



Гульзифа Чужаева (местные называют её Галиной Васильевной) работала директором Моховской школы больше 40 лет. По словам учеников и их родителей, благодаря ей в школе не было поборов, а учебники, тетрадки, питание, подарки и даже проезд в школьном автобусе для всех были бесплатными. Галину Чужаеву уволили в конце июня — с ней отказались продлевать трудовой договор. Местные жители, как и сама директор, связывают это с её пенсионным возрастом, личными принципами и информацией о том, что на её место хотят устроить жену местного чиновника.

Родители учеников запустили флешмоб в соцсетях с требованием «вернуть Галину Васильевну», писали обращения губернатору, а также президенту, выходили на одиночные пикеты, которые устраивали жители других городов и даже стран.



«Чужаевой Г.К. 65 лет, таким образом, после наступления пенсионного возраста до окончания действия срочного трудового договора Гульзифа Кутайбергеновна проработала более 10 лет. Пенсию как педагогический работник получает с момента принятия данной нормы закона. Основанием для расторжения трудового договора возраст Чужаевой Г.К. не является. <...> Под открытым письмом губернатору Новосибирской области А.А. Травникову стоят подписи 115 человек, из них 46 — подписи и отца, и матери (бабушки, дедушки, дяди), некоторые подписи дублируются», — добавили в министерстве.