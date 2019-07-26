Фронтовичка получила новую квартиру в Новосибирске после жалобы Путину на сгнивший дом

Помощь пожилая сибирячка получила от частного благотворительного фонда
Фото: канал «Наталья Коробицына» / youtube.com
Фронтовичке из Бердска Марии Левиной, которая жаловалась Путину на гнилой дом, подарили новую квартиру — помощь пришла от благотворительного фонда +7, который приобрёл ей квартиру в Новосибирске.
В июне перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным на Youtube-канале «Наталья Коробицына» появилось обращение Марии Левиной. Она говорила в видеоролике о плохих условиях, в которых ей приходится проживать.
«Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалась победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Течёт кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания не обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте», — говорила Левина в видеоролике.
После этого министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт пообещал, что Левина получит помощь уже в этом году. Однако перед этим властям необходимо согласовать траты с Законодательным собранием Новосибирской области. После июньской сессии Заксобрание ушло на каникулы до осени.
канал Plus Seven Fund / youtube.com
А вчера благотворительный фонд +7 сообщил, что волонтёры решили не дожидаться властей и сами вручили ей ключи от новой квартиры в Новосибирске.
«Вряд ли кто-либо из нас хотел бы провести, возможно, лучшее время жизни, сражаясь в самой страшной войне в истории человечества. <...> Проблема пенсионерки не решалась до появления видео, обращённого к президенту страны. Мы решили не ждать развития событий. 22 июля представитель фонда передал Марии Левиной ключи от новой квартиры», — говорится на странице благотворительного фонда.