Фронтовичка получила новую квартиру в Новосибирске после жалобы Путину на сгнивший дом

Фронтовичке из Бердска Марии Левиной, которая жаловалась Путину на гнилой дом, подарили новую квартиру — помощь пришла от благотворительного фонда +7, который приобрёл ей квартиру в Новосибирске.

В июне перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным на Youtube-канале «Наталья Коробицына» появилось обращение Марии Левиной. Она говорила в видеоролике о плохих условиях, в которых ей приходится проживать.



«Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалась победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Течёт кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания не обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте», — говорила Левина в видеоролике.

