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Еда

Во дворе гостиницы «Центральная» открылись ещё четыре заведения

Теперь здесь кормят раменом, фо-бо, пиццей и чурос

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Жареная лапша рамен с морепродуктами за 209 рублей из Wok in Wall

Фото: Стас Соколов / НГС

«Гастрономическая улица» за новосибирской гостиницей «Центральной» пополнилась ещё четырьмя точками общепита. В начале недели здесь открылось заведение Wok in Wall, а сегодня к ним присоединились Piccolino, Amigos Churos и Pho.

«Гастрономическая улица» — проект владельцев «Центральной» и компании «Мария-Ра». Заведения общепита здесь размещены в длинной пристройке, которая тянется вдоль всей стены с внутренней стороны здания. 

Ранее здесь уже начали работать Radler bar, сибирский фастфуд «Чум-чум», точка с супами в съедобных стаканах Fast Soup, «Хот-дог Мастер», а также летняя веранда кальянной Shape, которая находится в подвале здания.

В Wok in Wall нет посадочных мест. Есть придётся стоя или на лавочке снаружи

В Wok in Wall нет посадочных мест. Есть придётся стоя или на лавочке снаружи

В начале этой неделе здесь приступила к работе точка Wok in Wall, предлагающая блюда на основе разного вида риса и лапши (рамен, удон и рисовая). В меню есть как супы, так и лапша, обжаренная с овощами, мясом и морепродуктами. Цены начинаются со 119 рублей за рис с овощами, самое дорогое блюдо стоит 299 рублей (том-ям с морепродуктами). Блюда сервируют в одноразовые термостойкие ёмкости.

Порция чурос с несладким соусом за 120 рублей из Amigo Churos

Порция чурос с несладким соусом за 120 рублей из Amigo Churos

Сегодня к лапшичной присоединились ещё три точки. Владельцы баров Schulz и FRY открыли маленькую закусочную Amigo Churos. В меню всего два блюда: жареный картофель фри и чурос — испанский десерт, представляющий собой палочки жаренного в масле теста. Обе позиции готовятся одинаково, этим и объясняется их выбор для нового проекта. Чурос без добавок и картошка фри стоят 80 рублей, соусы — 50. 

Пицца пеперони за 300 рублей из Piccolino

Пицца пеперони за 300 рублей из Piccolino

Ещё одной новой точкой здесь стала микропиццерия Piccolino (в переводе с итальянского означает «малютка». — Прим. ред.). Это новый проект владельцев сети кафе вьетнамской кухни Pho. В Piccolino пекут классическую тонкую пиццу в маленькой печи, рассчитанной на одну порцию. Это единственное блюдо здесь, цены начинаются от 250 рублей (за пиццу «Маргарита»), прочие пиццы стоят по 300 рублей. 

В закусочной Pho посадочные места есть не только внутри, но и снаружи

В закусочной Pho посадочные места есть не только внутри, но и снаружи

Кроме Piccolino на «гастрономической улице» открылось вьетнамское кафе сети Pho. Это уже четвёртая точка сети, цены и меню те же, что и в остальных заведениях. В отличие от большинства заведений во дворе «Центральной», у Pho есть посадочные места как внутри, так и снаружи кафе. 

Двор за гостиницей «Центральная» постепенно превращается в место для мероприятий под открытым небом. В прошлые выходные здесь с успехом прошёл «Фуд-маркет» — продукты у заведений участников закончились ещё до конца мероприятия. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

непруль
26 июл 2019 в 13:50

Неужели хоть кто то в здравом рассудке покупает ТУТ еду???) Где РосПотребНадзор?...

Фото пользователя
26 июл 2019 в 13:49

В этом городе развиваются одни жральни... (((