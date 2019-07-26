Во дворе гостиницы «Центральная» открылись ещё четыре заведения

Жареная лапша рамен с морепродуктами за 209 рублей из Wok in Wall
Фото: Стас Соколов / НГС
«Гастрономическая улица» за новосибирской гостиницей «Центральной» пополнилась ещё четырьмя точками общепита. В начале недели здесь открылось заведение Wok in Wall, а сегодня к ним присоединились Piccolino, Amigos Churos и Pho.
«Гастрономическая улица» — проект владельцев «Центральной» и компании «Мария-Ра». Заведения общепита здесь размещены в длинной пристройке, которая тянется вдоль всей стены с внутренней стороны здания.
Ранее здесь уже начали работать Radler bar, сибирский фастфуд «Чум-чум», точка с супами в съедобных стаканах Fast Soup, «Хот-дог Мастер», а также летняя веранда кальянной Shape, которая находится в подвале здания.
В начале этой неделе здесь приступила к работе точка Wok in Wall, предлагающая блюда на основе разного вида риса и лапши (рамен, удон и рисовая). В меню есть как супы, так и лапша, обжаренная с овощами, мясом и морепродуктами. Цены начинаются со 119 рублей за рис с овощами, самое дорогое блюдо стоит 299 рублей (том-ям с морепродуктами). Блюда сервируют в одноразовые термостойкие ёмкости.
Сегодня к лапшичной присоединились ещё три точки. Владельцы баров Schulz и FRY открыли маленькую закусочную Amigo Churos. В меню всего два блюда: жареный картофель фри и чурос — испанский десерт, представляющий собой палочки жаренного в масле теста. Обе позиции готовятся одинаково, этим и объясняется их выбор для нового проекта. Чурос без добавок и картошка фри стоят 80 рублей, соусы — 50.
Ещё одной новой точкой здесь стала микропиццерия Piccolino (в переводе с итальянского означает «малютка». — Прим. ред.). Это новый проект владельцев сети кафе вьетнамской кухни Pho. В Piccolino пекут классическую тонкую пиццу в маленькой печи, рассчитанной на одну порцию. Это единственное блюдо здесь, цены начинаются от 250 рублей (за пиццу «Маргарита»), прочие пиццы стоят по 300 рублей.
Кроме Piccolino на «гастрономической улице» открылось вьетнамское кафе сети Pho. Это уже четвёртая точка сети, цены и меню те же, что и в остальных заведениях. В отличие от большинства заведений во дворе «Центральной», у Pho есть посадочные места как внутри, так и снаружи кафе.
Двор за гостиницей «Центральная» постепенно превращается в место для мероприятий под открытым небом. В прошлые выходные здесь с успехом прошёл «Фуд-маркет» — продукты у заведений участников закончились ещё до конца мероприятия.