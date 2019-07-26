Во дворе гостиницы «Центральная» открылись ещё четыре заведения

«Гастрономическая улица» за новосибирской гостиницей «Центральной» пополнилась ещё четырьмя точками общепита. В начале недели здесь открылось заведение Wok in Wall, а сегодня к ним присоединились Piccolino, Amigos Churos и Pho.



«Гастрономическая улица» — проект владельцев «Центральной» и компании «Мария-Ра». Заведения общепита здесь размещены в длинной пристройке, которая тянется вдоль всей стены с внутренней стороны здания.

Ранее здесь уже начали работать Radler bar, сибирский фастфуд «Чум-чум», точка с супами в съедобных стаканах Fast Soup, «Хот-дог Мастер», а также летняя веранда кальянной Shape, которая находится в подвале здания.

