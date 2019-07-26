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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Смог помог: дым от лесных пожаров выкурил из Новосибирска мошек и комаров

Из-за дымки в городе стало значительно меньше насекомых

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Дым заблокировал нервную систему насекомых. Ну хоть какая-то польза от смога над городом

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Из-за смога от лесных пожаров, который в начале недели окутал Новосибирск, в городе стало меньше мошкары.

«Это связано с тем, что эта аэрозольная завеса, созданная дымом, блокировала работу нервной системы у мошки. Именно через дыхательную систему. У всех летающих кровососов идёт очень активный воздухообмен. И таким образом концентрация дыма привела к довольно быстрому исходу мошки. Поэтому дым сделал своё положительное действие», — рассказал корреспонденту НГС дезинфектолог Владимир Кыржановский о влиянии дымки на насекомых.

По словам специалиста, есть несколько видов мошек, которые вылетают во второй половине августа–сентябре, но прогнозировать количество в этот период невозможно.

Первые мошки стали появляться в этом году в начале июня, они вылетали из малых водоёмов. Прежде старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая рассказывала, что в июле начинают появляться мошки, которые вылетают из Оби.

На днях Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

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КОММЕНТАРИИ (65)

Фото пользователя
26 июл 2019 в 11:55

Господин Кыржановский сам-то на улицу выходит, или всё в машине? Комаров - да, не видно. А мошка никуда не делась, особенно к вечеру. И не только в парках, но и в центре.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 11:56

То есть в экологической катастрофе типа есть плюсы? Какой же бред.

Плюсы тут могут быть одни - у населения чуть зашевелятся мозги. Но это не точно. И вряд ли. Чем хуже, тем лучше не работает в стране, где первая проблема вечно ремонтирует вторую.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 11:58

Так вот в чём дело!
Оказывается власть не тушит пожары специально, проявляя заботу о населении. Чтобы сибиряков мошка не жрала.
Тогда всем спасибо за заботу.