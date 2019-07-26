Смог помог: дым от лесных пожаров выкурил из Новосибирска мошек и комаров

«Это связано с тем, что эта аэрозольная завеса, созданная дымом, блокировала работу нервной системы у мошки. Именно через дыхательную систему. У всех летающих кровососов идёт очень активный воздухообмен. И таким образом концентрация дыма привела к довольно быстрому исходу мошки. Поэтому дым сделал своё положительное действие», — рассказал корреспонденту НГС дезинфектолог Владимир Кыржановский о влиянии дымки на насекомых.

Из-за смога от лесных пожаров, который в начале недели окутал Новосибирск, в городе стало меньше мошкары.

По словам специалиста, есть несколько видов мошек, которые вылетают во второй половине августа–сентябре, но прогнозировать количество в этот период невозможно.

Первые мошки стали появляться в этом году в начале июня, они вылетали из малых водоёмов. Прежде старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая рассказывала, что в июле начинают появляться мошки, которые вылетают из Оби.



На днях Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.



А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.

