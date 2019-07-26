Строителей заставят переделать парк, в котором тонкий асфальт можно скрутить в рулон руками

Семейный парк простоял в таком виде два года, но у чиновников не возникало вопросов

Парк в Багане Новосибирской области, в котором асфальт положили очень тонким слоем, отремонтируют за счёт подрядчика. Покрытие крошится, а при желании его и вовсе можно скатать в рулон. Семейный парк простоял в таком виде два года, но у чиновников не возникало вопросов к качеству до тех пор, пока с визитом не приехали общественники. Общественники ОНФ побывали в Багане, чтобы оценить качество выполнения работ по федеральному проекту «Комфортная городская среда». В результате они нашли в местном парке асфальт, который был положен с нарушением технических норм — сквозь него росла трава, местами покрытие вспучило, а в одном месте оно и вовсе отошло настолько, что асфальт можно было скатать в рулон руками.

Как сообщили корреспонденту НГС в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, конкурс на выполнение работ в 2017 году выиграла компания «БАГАН-ИНГ». «В соответствии с муниципальным контрактом подрядная организация выполнила следующие работы: устройство покрытия из асфальтобетона проездов и дорожек, установка батута, турника, карусели, качелей, качелей-балансира, лестницы-спирали, двух башенного детского игрового комплекса, песочницы и клумбы-газона», — говорится в ответе министерства. Как отмечается в ответе на запрос корреспондента, претензии к качеству выполненных работ у администрации Баганского сельсовета появились не сразу, а лишь спустя какое-то время. Хотя, как отмечал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, дефекты можно было выявить и во время приёма выполненных работ. «Администрацией Баганского сельсовета <...> совместно с подрядной организацией подготовлен план устранения замечаний, в соответствии с которым подрядная организация обязуется принять меры по устранению выявленных замечаний в срок до 1 сентября», — сообщается в ответе на запрос.