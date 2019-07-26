Автобусы и маршрутки пойдут в объезд перекопанной улицы Фрунзе

Из-за перекрытия автобусы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
С 26 июля по 5 августа в районе дома
О закрытии движения по участку дороги утром 26 июля сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«На время проведения ремонтных работ будет организовано движение маршрутов городского пассажирского транспорта по следующим схемам (в прямом и обратном направлениях): автобус
Кроме того, поменяется схема движения маршрутки
В понедельник, 22 июля, коммунальщики начали ремонт теплотрассы на улице Демьяна Бедного в Центральном районе Новосибирска — из-за этого без горячей воды остались 424 жилых дома, 39 детских и 11 медицинских учреждений.