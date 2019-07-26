Автобусы и маршрутки пойдут в объезд перекопанной улицы Фрунзе

С 26 июля по 5 августа в районе дома № 10 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска перекроют движение для транспорта — это сделано для ремонта теплотрассы.

О закрытии движения по участку дороги утром 26 июля сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.