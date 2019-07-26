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Дороги и транспорт

Автобусы и маршрутки пойдут в объезд перекопанной улицы Фрунзе

Дорога у дома на Фрунзе, 10 закрыта для транспорта

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Из-за перекрытия автобусы № 41 и 95, а также маршрутка № 2 будут ездить в объезд

Фото: Густаво Зырянов / НГС

С 26 июля по 5 августа в районе дома № 10 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска перекроют движение для транспорта — это сделано для ремонта теплотрассы.

О закрытии движения по участку дороги утром 26 июля сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«На время проведения ремонтных работ будет организовано движение маршрутов городского пассажирского транспорта по следующим схемам (в прямом и обратном направлениях): автобус № 41 — от остановочного пункта "площадь Ленина" по Красному проспекту, Фрунзе и далее — по утвержденной схеме; автобус № 95 — от остановочного пункта "Достоевского" по Красному проспекту, Гоголя, Семьи Шамшиных, Фрунзе и далее — по утвержденной схеме», — сообщили в мэрии. 

Схема изменения маршрутов общественного транспорта

Схема изменения маршрутов общественного транспорта

Кроме того, поменяется схема движения маршрутки № 2. Она будет курсировать от остановки «Цирк» по улице Челюскинцев, Гоголя, Семьи Шамшиных, Фрунзе и далее по обычной схеме.

В понедельник, 22 июля, коммунальщики начали ремонт теплотрассы на улице Демьяна Бедного в Центральном районе Новосибирска — из-за этого без горячей воды остались 424 жилых дома, 39 детских и 11 медицинских учреждений.

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КОММЕНТАРИИ (2)

26 июл 2019 в 11:12

Славный город Фрунзе благополучно переименовали в настоящий Бишкек. Пора бы уже и улицу назвать Тамерланом.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 10:55

Зачем изменять маршрут? Закройте его на время ремонта теплотрассы, а водителей и кондукторов в отпуск отправьте за свой счёт. Заодно и техника отдохнёт.