На обочинах трасс расставили муляжи машин полиции

Госавтоинспекция начала активно использовать деревянные макеты патрульных машин — один из таких водители заметили утром 26 июля на обочине трассы Р-256 под Новосибирском.

Фото муляжа с надписью «Полиция» очевидец Сергей Лещенко сделал в Искитимском районе в 9:23.

В областном управлении Госавтоинспекции рассказали, что после успешных испытаний подобные макеты начали устанавливать рядом с опасными участками.

«Будет использоваться такая форма работы для профилактики ДТП на трассах. Будет устанавливаться в очагах аварийности на трассах или на тех участках, где нужно водителю быть внимательным. Сколько штук будет использоваться пока неизвестно, но уже начали их устанавливать», — сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.