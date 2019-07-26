26 июля пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 63.16
eur 70.29
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 63.16
eur 70.29

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На обочинах трасс расставили муляжи машин полиции

Деревянный муляж водители заметили на обочине Чуйского тракта

Поделиться

1 641
22 Обсудить

На прошлой неделе ГИБДД протестировала муляж. Теперь их начали использовать повсеместно

Фото: Сергей Лещенко

Госавтоинспекция начала активно использовать деревянные макеты патрульных машин — один из таких водители заметили утром 26 июля на обочине трассы Р-256 под Новосибирском.

Фото муляжа с надписью «Полиция» очевидец Сергей Лещенко сделал в Искитимском районе в 9:23.

В областном управлении Госавтоинспекции рассказали, что после успешных испытаний подобные макеты начали устанавливать рядом с опасными участками.

«Будет использоваться такая форма работы для профилактики ДТП на трассах. Будет устанавливаться в очагах аварийности на трассах или на тех участках, где нужно водителю быть внимательным. Сколько штук будет использоваться пока неизвестно, но уже начали их устанавливать», — сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

Недавно на трассе Р-254 в Новосибирской области Госавтоинспекция запустила в небо аэростат, который с помощью камер выслеживает нарушителей.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ГИБДДдеревянный макет

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (22)

ну,ну
26 июл 2019 в 10:45

А когда установят муляжи мэра и губернатора?

Qwerty
26 июл 2019 в 10:43

До нервного тика решили довести... Едешь с дачи поддатый а тут эти муляжи на дороге.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 10:46

..тогда ставьте рядом ещё и чучело гаишника в зелёном жилете))