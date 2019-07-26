На обочинах трасс расставили муляжи машин полиции

На прошлой неделе ГИБДД протестировала муляж. Теперь их начали использовать повсеместно
Фото: Сергей Лещенко
Госавтоинспекция начала активно использовать деревянные макеты патрульных машин — один из таких водители заметили утром 26 июля на обочине трассы Р-256 под Новосибирском.
Фото муляжа с надписью «Полиция» очевидец Сергей Лещенко сделал в Искитимском районе в 9:23.
В областном управлении Госавтоинспекции рассказали, что после успешных испытаний подобные макеты начали устанавливать рядом с опасными участками.
«Будет использоваться такая форма работы для профилактики ДТП на трассах. Будет устанавливаться в очагах аварийности на трассах или на тех участках, где нужно водителю быть внимательным. Сколько штук будет использоваться пока неизвестно, но уже начали их устанавливать», — сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
Недавно на трассе Р-254 в Новосибирской области Госавтоинспекция запустила в небо аэростат, который с помощью камер выслеживает нарушителей.