«Мицубиси» попал в лобовое ДТП с грузовиком на трассе: водителя легкового автомобиля зажало

Сегодня утром 26 июля под Новосибирском на Ордынской трассе на встречной полосе столкнулись грузовик и легковой автомобиль — пассажирка второго погибла «На Ордынской трассе, 45 километров до города Новосибирска, столкнулась фура и легковой автомобиль "Тойота". Водитель "Тойоты" был зажат, вызывали скорую, полицию и отряд вытаскивать его. С травмами был доставлен в больницу», — такое сообщение поступило в службу 112. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что модель легкового автомобиля — Mitsubishi Libero.

«В 4:10 ночи водитель 1987 года рождения (32 года. — Прим.ред.) на автомобиле "Даймлер-Крайслер" двигался по автомобильной дороге К-17р со стороны посёлка Ордынское в сторону Новосибирска, и на 60-м километре совершил столкновение с автомобилем "Мицубиси Либеро" под управлением водителя 1950 года рождения (69 лет. — Прим. ред.) — он госпитализирован», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Кроме того, после ДТП скончалась пассажирка легкового автомобиля. «Мицубиси» ехал перед аварией со стороны Новосибирска. По предварительной информации, на встречную полосу выехал грузовой автомобиль.

Авария случилась на 60-м километре трассы в Ордынском районе Фото: Артём Аверин